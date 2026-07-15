Il commissario tecnico della nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha commentato la vittoria della sua squadra ai Mondiali, sottolineando che il percorso non è ancora concluso. "Abbiamo ancora un passo da fare...", ha dichiarato, esortando i giocatori a mantenere alta la concentrazione per la prossima partita. L'allenatore ha espresso soddisfazione per la prestazione, ma ha ribadito che l'obiettivo finale non è stato ancora raggiunto.

De la Fuente ha evidenziato l'importanza di restare uniti e determinati: "La pressione e la responsabilità sono di tutti noi, per noi stessi e per il nostro Paese".

Il tecnico ha sottolineato come il gruppo sia consapevole delle aspettative sulla nazionale, mostrando fiducia nelle capacità dei suoi giocatori di affrontare le sfide imminenti.

Gestione della pressione e ruolo del gruppo

Il ct spagnolo ha spiegato che la pressione è parte integrante di una competizione di questo livello, ma il gruppo ha dimostrato notevole maturità e coesione. "Siamo consapevoli di ciò che rappresentiamo e di ciò che possiamo ottenere", ha affermato de la Fuente, rimarcando come il lavoro svolto sia stato fondamentale per arrivare a questo punto del torneo.

La squadra, secondo il tecnico, ha saputo reagire nei momenti difficili e ora si prepara con determinazione alla prossima sfida, consapevole che ogni dettaglio potrà fare la differenza nel raggiungimento dell'obiettivo finale.

Il cammino della Spagna ai Mondiali

La nazionale spagnola, guidata da de la Fuente, si trova in una fase cruciale del torneo. Dopo aver superato le ultime partite con prestazioni convincenti, la squadra si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua storia recente. Il percorso della Spagna ai Mondiali è stato caratterizzato da una crescita costante, sia dal punto di vista tecnico che mentale, come sottolineato dal ct.

Il gruppo, forte di una solida organizzazione e di una mentalità vincente, punta ora a compiere l'ultimo passo verso il traguardo più ambito. L'attenzione rimane alta, con la consapevolezza che la pressione può trasformarsi in uno stimolo positivo per raggiungere il successo.