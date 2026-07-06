In occasione della presentazione della maglia celebrativa per il Centenario del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha delineato con chiarezza la situazione attuale della rosa e le strategie di mercato del club. L'evento, che ha rappresentato un momento significativo per i tifosi, è stato l'occasione per fare il punto sulle prossime mosse della società partenopea, con un focus particolare sulla gestione dell'organico e sugli acquisti futuri.

De Laurentiis ha espresso grande soddisfazione per la scelta del nuovo tecnico: "Sono contento e fiero di aver dato continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions che presenteremo il prossimo 14 luglio al Teatro San Carlo".

Il presidente ha poi affrontato il tema caldo del mercato, sottolineando l'ampiezza dell'attuale rosa: "Io avrò ricevuto in quest’ultimo mese almeno 200 proposte di giocatori da ingaggiare. Ma dobbiamo stare calmi perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare di eventuali acquisti". Questa dichiarazione evidenzia la priorità assoluta di sfoltire l'organico prima di considerare nuovi innesti, una strategia volta a garantire equilibrio e sostenibilità.

La visione strategica e il ruolo di Massimiliano Allegri

Il presidente ha approfondito la sua visione sulla composizione della squadra e sull'approccio al mercato. "Ho anche specificato che poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi allora uno si deve rivolgere al mercato.

Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni e qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e chiedergli se è proprio sicuro di voler cambiare qualcuno". De Laurentiis ha ribadito la sua fiducia nell'attuale gruppo di giocatori, affermando che "con quelli che ci sono l’allenatore può ambire a fare grandi cose, anche perché ogni tecnico usa una metodologia diversa per allenare". Il riferimento è a Massimiliano Allegri, il nuovo condottiero azzurro, che sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo. Il presidente ha elogiato le qualità del tecnico, definendolo un "aziendalista", caratteristica che promette una forte intesa nella gestione del club e delle sue risorse.

La maglia del Centenario e il mercato in attesa

La presentazione della nuova maglia, simbolo del centenario del club, si è tenuta a bordo della MSC World Europa, un evento che ha visto la partecipazione anche del sindaco Gaetano Manfredi e del governatore Roberto Fico. Questa maglia rappresenta un forte elemento di identità per la città e la squadra, segnando l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni del Napoli. Sul fronte mercato, la società ha optato per una fase di stand-by per le operazioni in entrata. Questa decisione è stata confermata dal fatto che trattative per obiettivi come Mario Gila e Anan Khalaili non sono state finalizzate, proprio a causa della necessità impellente di ridurre il numero di giocatori sotto contratto.

Il club sta già valutando alternative, ma ogni potenziale acquisto sarà strettamente subordinato alle cessioni, necessarie per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. La gestione di questo organico extra-large sarà uno dei primi compiti di Allegri, che, in sinergia con il direttore sportivo Giovanni Manna, dovrà indirizzare le scelte future. L'obiettivo primario rimane quello di mantenere il Napoli ai vertici, attraverso una strategia di mercato attenta, ponderata e orientata alla sostenibilità a lungo termine.