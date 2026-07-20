La nazionale spagnola di calcio, fresca campione del mondo 2026, è stata protagonista di un’accoglienza trionfale al Palazzo della Zarzuela, dove il re Felipe VI e la regina Letizia hanno ricevuto la delegazione in un clima di palpabile entusiasmo e profondo orgoglio nazionale. Questa tappa istituzionale ha preceduto la grande celebrazione prevista in serata a Plaza de Cibeles, il cuore pulsante dei festeggiamenti a Madrid. A guidare le celebri "Furie Rosse" è stato il capitano Rodri, che ha sollevato con fierezza la Coppa del Mondo, affiancato dal commissario tecnico Luis de la Fuente e dall'intera squadra.

Nel suo atteso discorso, re Felipe VI ha voluto enfaticamente sottolineare la portata storica e l'eccezionalità dell'impresa compiuta dagli atleti, definendo la loro vittoria come un autentico "trionfo epico". Il sovrano ha ripercorso le difficoltà e le sfide affrontate dal gruppo lungo il percorso che ha condotto al successo: "È stata un’odissea, il cammino è stato lungo. Avete anche ricevuto qualche critica, ormai svanita, ma che cos’è tutto questo in confronto alla gioia di riportare questa Coppa a casa". Ha poi proseguito con un sentito elogio allo spirito di squadra e alla determinazione incrollabile dimostrata in ogni fase della competizione, evidenziando come abbiano saputo mettere in campo "grinta, resistenza e coraggio, unendo testa e cuore, senza mai perdere la fiducia".

Un successo che unisce e ispira l'intera Spagna

Felipe VI ha voluto rimarcare con forza il legame indissolubile e profondo che unisce la nazionale alla popolazione spagnola, sottolineando come il successo sia un patrimonio condiviso: "Quando gioca la Nazionale giochiamo tutti. E adesso che avete vinto, lo avete fatto per tutta la Spagna". Il monarca ha calorosamente invitato i giocatori a godersi appieno la meritata giornata di festa, rendendo un vibrante omaggio alla coesione e all'unità del gruppo: "Siete stati uniti, una vera squadra. Porterete per sempre quelle due stelle che brillano per tutta la Spagna". Un ulteriore motivo di vanto è stato evidenziato dal sovrano, che ha sottolineato come la Spagna sia ora campione del mondo sia nella categoria maschile (con la vittoria del 2026) sia in quella femminile (con il trionfo del 2023), un risultato di straordinaria rilevanza storica e sportiva.

L'elogio alla tecnica, alla solidarietà e al valore umano

Durante la solenne cerimonia, un'attenzione particolare è stata dedicata anche al valore tecnico e umano che ha contraddistinto la squadra. Re Felipe VI ha specificamente dichiarato, riconoscendo le qualità intrinseche dei giocatori: "Habéis sabido meter vuestra garra, aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica: el control y dominio del campo combinando cabeza y corazón". Il sovrano ha inoltre posto l'accento sulla solidarietà esemplare manifestata tra i giocatori, un elemento cruciale che ha permesso alla squadra di raggiungere un risultato così storico e memorabile. Ha infatti affermato: "Sois todos un conjunto estelar y legendario para la storia di nostro fútbol e del deporte español".

Il tributo finale del re è stato un caloroso incoraggiamento a godere pienamente del successo conseguito: "Os lo habéis ganado, enhorabuena". Questo riconoscimento reale ha suggellato una giornata indimenticabile per la nazionale, che ha saputo portare a casa un trofeo che resterà impresso nella memoria collettiva.