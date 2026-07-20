La Lazio di Gennaro Gattuso ha inaugurato la stagione con una vittoria nel primo test in famiglia, superando la formazione Primavera per 3-1. La gara, svoltasi a una settimana dall'inizio del ritiro, ha fornito le prime indicazioni al tecnico biancoceleste, con Artistico autore di una doppietta decisiva e Sana Fernandes che ha siglato il tris.

La sfida si è aperta con il vantaggio della Primavera, firmato su rigore da Avram. La prima squadra ha prontamente reagito: Artistico, anch'egli dagli undici metri, ha realizzato una doppietta che ha ribaltato il risultato.

Il gol del definitivo 3-1 è arrivato nei minuti finali, grazie a Sana Fernandes.

Le prime indicazioni per Gattuso

Il test stagionale è stato un momento cruciale per valutare la condizione fisica e tattica della rosa dopo i primi sette giorni di preparazione. Gattuso, alla sua prima esperienza sulla panchina biancoceleste, ha potuto osservare i progressi della squadra e l'inserimento dei nuovi elementi. La Primavera di Punzi ha mostrato buone trame di gioco, ma ha ceduto alla maggiore esperienza degli avversari.

Il prossimo impegno per la Lazio sarà la sfida contro la Flaminia Civita Castellana, in programma domenica prossima, che offrirà ulteriori spunti in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

L'entusiasmo di Bruno Galassi

Nel contesto della preparazione estiva, si registra anche l'entusiasmo di Bruno Galassi, nuovo acquisto proveniente dal settore giovanile del Real Madrid. Il giovane calciatore ha espresso sui social la sua soddisfazione per l'inizio di questa nuova avventura: "Infinitamente felice di iniziare questo nuovo progetto. Grazie alla mia famiglia e alle persone che fanno parte del mio team. Con il desiderio di lavorare, crescere e dare il meglio di me per questo club. Che vengano cose buone! Forza Lazio."

La Lazio, dunque, si prepara ad affrontare i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo e la volontà di costruire una stagione positiva sotto la guida di Gattuso.