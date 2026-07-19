Il Torino di Ignazio Abate ha inaugurato la sua preparazione estiva con una goleada impressionante, superando per 13-0 il Pinzolo Valrendena, una formazione dilettantistica militante in prima categoria. Questo incontro, svoltosi a Pinzolo, ha segnato il primo test stagionale per la compagine granata, offrendo subito indicazioni sulla condizione fisica e sull'approccio tattico della squadra sotto la guida del tecnico. La larga vittoria ha subito messo in evidenza la determinazione e la capacità offensiva dei giocatori.

Dettagli dell'incontro e marcatori

La partita è iniziata con un'immediata accelerazione del Torino, che ha visto Cholito Simeone sbloccare il risultato dopo meno di due minuti dal fischio d'inizio. La prima frazione di gioco è stata dominata dai granata, che hanno costruito un solido vantaggio. Tra i marcatori dei primi quarantacinque minuti si è distinto Casadei, autore di una doppietta che ha contribuito a portare il parziale sul 5-0. Un altro protagonista di questa fase è stato Oristanio, uno dei nuovi arrivati in casa granata, che ha subito lasciato il segno con due reti, dimostrando un rapido inserimento negli schemi di gioco.

Nella ripresa, il tecnico Ignazio Abate ha optato per una rivoluzione completa della formazione, effettuando ben undici cambi.

Questa scelta ha permesso a numerosi elementi della rosa di scendere in campo e di mettersi in mostra. Anche nel secondo tempo, la prolificità offensiva del Torino non è diminuita. Il tabellino dei marcatori si è arricchito con le quattro reti di Kulenovic, la tripletta di Gabellini e un gol siglato da Njie. Il risultato finale di 13-0 ha sottolineato in maniera inequivocabile la netta superiorità tecnica e fisica della squadra professionistica rispetto ai dilettanti del Pinzolo Valrendena, confermando le aspettative per un test di questo tipo.

Prossimi impegni e contesto della preparazione

Dopo l'impegno contro il Pinzolo Valrendena, la squadra del Torino continuerà il proprio ritiro precampionato nella medesima località.

Il programma prevede un altro importante appuntamento per mercoledì, quando i granata scenderanno nuovamente in campo a Pinzolo per affrontare l'Alcione Milano. Questa sfida si preannuncia più impegnativa, dato che l'Alcione Milano è una formazione neopromossa in Serie C e offrirà un test di livello superiore, utile per affinare gli schemi e la condizione atletica.

Il ritiro di Pinzolo si conferma una tappa cruciale nella preparazione estiva del Torino. Queste amichevoli sono fondamentali per il tecnico Abate per valutare la condizione fisica dei singoli giocatori, sperimentare diverse soluzioni tattiche e, soprattutto, favorire l'integrazione dei nuovi acquisti all'interno del gruppo, in vista degli impegni della prossima stagione agonistica.

Il Pinzolo Valrendena, pur essendo una squadra che milita nella prima categoria del calcio dilettantistico, ha svolto un ruolo significativo in questo primo test. Per i suoi giocatori, l'opportunità di confrontarsi con una squadra professionistica come il Torino ha rappresentato un'esperienza di grande valore, utile per la propria crescita e per le attività di preparazione estiva della loro stessa squadra.