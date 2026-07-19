Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus resta al lavoro per convincere Franck Kessié e in Italia sarebbe l'unica squadra dietro all'ivoriano. L'Inter, invece, sarebbe pronta a rompere gli indugi per Djed Spence con una prima offerta importante destinata al Tottenham, mentre il Milan osserva con attenzione gli sviluppi provenienti dall'Inghilterra, dove il Newcastle avrebbe individuato in Fikayo Tomori uno dei possibili rinforzi per la difesa.

Kessié tra Juve e Arabia: i bianconeri restano in corsa

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, sul tavolo di Franck Kessié sarebbero arrivate due offerte.

Una proverrebbe dal campionato saudita, esperienza che il centrocampista ivoriano ha appena concluso e che, almeno al momento, non sembrerebbe intenzionato a riprendere. L'altra porta invece la firma della Juventus, unico club italiano realmente in corsa per l'ex Milan. Sempre secondo Romano, infatti, non ci sarebbero altre società di Serie A sulle tracce del centrocampista, compresa la Roma, accostata nelle scorse settimane al giocatore. La trattativa con i bianconeri resta però in salita sul piano economico: la distanza tra domanda e offerta sarebbe ancora significativa e la dirigenza juventina sarà chiamata a migliorare la proposta se vorrà trasformare l'interesse in un accordo concreto.

Inter e Milan guardano alla Premier League

Le attenzioni delle milanesi sono invece rivolte soprattutto al mercato inglese. L'Inter avrebbe deciso di affondare il colpo per Djed Spence e, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Giuseppe Marotta sarebbe pronto a presentare al Tottenham una prima offerta da circa 35 milioni di euro. Una cifra rilevante, ma che potrebbe non essere sufficiente a convincere gli Spurs, fermi su una valutazione di circa 40 milioni per il laterale inglese, protagonista di una crescita importante negli ultimi mesi.

Dal Regno Unito arrivano però anche notizie incoraggianti per il Milan. Il Newcastle avrebbe infatti inserito Fikayo Tomori nella lista dei possibili rinforzi difensivi.

In via Aldo Rossi si augurano di poter replicare un'operazione simile a quella che portò Malick Thiaw in bianconero la scorsa stagione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Per Tomori la valutazione sarebbe inferiore, ma un'offerta intorno ai 25 milioni potrebbe comunque essere sufficiente per convincere il club rossonero a sedersi al tavolo delle trattative e finanziare nuovi innesti.