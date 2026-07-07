La Commissione Disciplinare della FIFA ha ribadito con fermezza la propria autonomia dopo la recente decisione sul caso Balogun. In un comunicato ufficiale, il presidente dell’organo ha chiarito che la Commissione, come ogni altro organo giudiziario della FIFA, opera in piena indipendenza, in accordo con lo Statuto e il Codice Disciplinare. È stato sottolineato che presidenti, vicepresidenti e membri degli organi giudiziari FIFA rispettano rigorosi criteri di indipendenza, definiti nel regolamento sulla governance, per assicurare la massima imparzialità.

L'applicazione dell'articolo 27 e la sospensione della sanzione

Il comunicato ha dettagliato l'applicazione dell'articolo 27 del Codice Disciplinare, che permette alla Commissione di sospendere l'esecuzione di una misura disciplinare. In base a questa norma, è stata disposta la sospensione della squalifica per una partita a carico di Balogun, con un periodo di prova di un anno. Il calciatore non dovrà scontare immediatamente la sanzione, che resterà sospesa e sarà attivata solo in caso di una nuova infrazione simile durante il periodo di prova.

Contesto internazionale e prassi disciplinari

La Commissione ha evidenziato come la revisione delle conseguenze dei cartellini rossi non sia una novità nel calcio moderno.

In molti campionati di massima serie UEFA, l'annullamento dei cartellini rossi è una prassi comune e accettata, senza aver mai suscitato preoccupazioni sul superamento di una “linea rossa”. Nel caso Balogun, il cartellino rosso non è stato annullato, ma il suo effetto è stato sospeso. Questa sospensione si fonda su una disposizione regolamentare esplicita, definita dalla Commissione una misura molto più equilibrata rispetto all'annullamento.

Il principio di indipendenza degli organi FIFA

Gli organi giudiziari della FIFA, inclusa la Commissione Disciplinare, sono composti da membri che rispettano specifici criteri di indipendenza. Tali criteri sono definiti nei regolamenti di governance della FIFA per assicurare l'imparzialità delle decisioni.

Presidente, vicepresidente e membri di questi organi devono aderire a tali standard. Tutte le decisioni disciplinari sono prese in stretta conformità con il Codice Disciplinare FIFA, garantendo un processo equo e trasparente.