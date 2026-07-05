L'attaccante Folarin Balogun potrà scendere in campo nella sfida degli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro il Belgio, in programma lunedì. La FIFA ha infatti revocato la sua squalifica, una decisione che ha suscitato la soddisfazione dell'ex presidente Donald Trump. Sul social Truth, Trump ha dichiarato: "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!". Questo sviluppo è cruciale per le ambizioni statunitensi nel torneo.

La Commissione disciplinare della FIFA ha annullato il cartellino rosso inflitto a Balogun durante la vittoria degli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale.

Questa decisione, considerata inedita, rende l'attaccante immediatamente disponibile per una delle partite più importanti del Mondiale.

Il peso di Balogun per gli Stati Uniti

Folarin Balogun si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della formazione statunitense in questa Coppa del Mondo. Con tre reti, ha eguagliato il record di Landon Donovan come secondo miglior marcatore americano in una singola edizione del torneo. Il suo contributo, costante in ogni partita con gol o assist, si è rivelato determinante per il cammino della squadra.

Gli Stati Uniti hanno concluso la fase a gironi con una performance storica: otto gol e sei punti, il miglior risultato di sempre. Dopo aver superato Paraguay e Australia, la squadra ha ceduto alla Turchia.

La sfida contro il Belgio è un'opportunità epocale: una vittoria consentirebbe agli Stati Uniti di accedere ai quarti di finale per la prima volta dal 2002.

La posta in gioco contro il Belgio

L'annullamento della squalifica di Balogun ha infuso rinnovato ottimismo nell'ambiente sportivo statunitense, consolidando le ambizioni della squadra per l'incontro di lunedì a Seattle, con fischio d'inizio alle 20:00. La disponibilità dell'attaccante arricchisce le opzioni offensive e accresce le probabilità di superare un avversario di calibro internazionale come il Belgio.

La determinazione della FIFA, accolta con favore anche dall'ex presidente Trump, restituisce agli Stati Uniti un elemento cruciale per proseguire il proprio percorso nel torneo. Questa mossa alimenta le speranze di conseguire un risultato storico, a ventiquattro anni dall'ultima apparizione ai quarti di finale.