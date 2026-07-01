La nazionale francese ha ribadito il proprio status di favorita ai Mondiali, superando agevolmente la Svezia con un netto 3-0 in una partita disputata al MetLife Stadium. La squadra, guidata da Didier Deschamps, ha mostrato una superiorità inequivocabile, dominando l'incontro dal primo all'ultimo minuto.

Il primo gol è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, quando Kylian Mbappé ha finalizzato una ben orchestrata azione da calcio d'angolo corto, superando Viktor Gyökeres e battendo il portiere Jacob Widell Zetterström con un tiro preciso nell'angolo lontano.

Nella ripresa, Michael Olise ha illuminato il gioco con un perfetto passaggio filtrante per Bradley Barcola, che ha raddoppiato il vantaggio. Poco dopo, lo stesso Mbappé ha siglato la sua doppietta personale con una conclusione a giro, chiudendo definitivamente la contesa sul 3-0.

Questa vittoria storica rende la Francia la prima squadra nella storia dei Mondiali a segnare almeno tre gol in cinque partite consecutive, un dato che sottolinea la sua straordinaria forma e l'impressionante efficacia offensiva.

La sfida agli ottavi: Francia contro il sorprendente Paraguay

Il prossimo ostacolo per i Bleus sarà il Paraguay, protagonista di una delle più grandi sorprese del torneo con l'eliminazione della Germania ai calci di rigore.

L'incontro valido per gli ottavi di finale si terrà sabato 4 luglio alle 17:00 (ora locale) a Philadelphia.

La storia degli scontri diretti vede la Francia in vantaggio, con nessuna sconfitta nei cinque precedenti incontri contro il Paraguay. L'ultimo confronto risale a nove anni fa, un'amichevole vinta 5-0 dai francesi. Tuttavia, il ricordo più vivido per molti è quello del Mondiale 1998, quando un storico gol d'oro di Laurent Blanc permise alla Francia di avanzare nel torneo che avrebbe poi trionfalmente conquistato.

Il percorso ipotetico verso la finale dei Mondiali

In caso di successo contro il Paraguay, la Francia affronterà ai quarti di finale la vincente tra Canada e Marocco. Il Canada ha ottenuto il passaggio del turno battendo il Sudafrica, mentre il Marocco ha prevalso sull'Olanda dopo una tesa serie di calci di rigore.

La semifinale potrebbe riservare un confronto con una tra le potenze europee o mondiali come Spagna, Portogallo, Belgio, o altre nazionali di spicco quali Senegal, Stati Uniti, Croazia, Bosnia o Austria.

La finale, in programma a New Jersey, potrebbe invece vedere i Bleus opposti a giganti del calcio mondiale quali Argentina, Brasile, Inghilterra, Colombia, Norvegia, Svizzera, Messico, Ecuador, Egitto, Australia, RD Congo, Algeria o Capo Verde.

Con una rosa ricca di talento e una tradizione vincente, la Francia si conferma tra le principali candidate al titolo mondiale. Tuttavia, sarà fondamentale non sottovalutare il Paraguay, un avversario che ha già dimostrato di poter sorprendere, e affrontare ogni tappa del percorso con la massima concentrazione per raggiungere l'ambita finale.