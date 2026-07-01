Il Genoa continua a essere protagonista anche ai mondiali 2026 grazie ai suoi rappresentanti. Johan Vasquez e Leo Ostigard hanno infatti conquistato la qualificazione agli ottavi di finale con le rispettive nazionali, confermando l'ottimo momento vissuto anche in maglia rossoblù.

Il difensore messicano è stato ancora una volta tra i migliori della sua selezione nella vittoria contro l'Ecuador, successo che ha permesso al Messico di proseguire il proprio percorso nella competizione. Vasquez ha disputato l'intera gara, guidando una retroguardia che continua a distinguersi per solidità e organizzazione.

La nazionale messicana ha infilato la quarta vittoria consecutiva senza subire reti, un dato che certifica la qualità del reparto arretrato.

Percorso positivo anche per Leo Ostigard. La sua Norvegia ha conquistato il pass per gli ottavi dopo aver superato la Costa d'Avorio, permettendo così al centrale rossoblù di continuare a coltivare il sogno mondiale insieme al compagno di squadra Vasquez.

Stroud saluta il mondiale: ora il mercato può entrare nel vivo

Si è invece conclusa ai sedicesimi di finale l'avventura iridata della Svezia di Elliott Stroud, sconfitta dalla Francia. Il laterale mancino del Mjallby, tra i profili seguiti dal Genoa per rinforzare la corsia di sinistra, è stato uno dei migliori della formazione scandinava nonostante l'eliminazione.

La fine del mondiale potrebbe rappresentare un'accelerazione sul fronte del mercato. Conclusi gli impegni con la nazionale, Stroud farà ritorno in Svezia e nelle prossime settimane il Genoa potrà approfondire i contatti per cercare di portare avanti una trattativa che il club rossoblù segue ormai da diversi mesi. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Mjallby a dicembre e resta uno degli obiettivi individuati dalla dirigenza per la fascia sinistra.

Tra presente e futuro

Se Vasquez e Ostigard continuano a tenere alto il nome del Genoa al mondiale, sul fronte del mercato l'attenzione è rivolta proprio a Stroud. L'eliminazione della Svezia potrebbe infatti favorire l'evoluzione della trattativa, anche se al momento il laterale svedese resta un obiettivo e non è ancora un calciatore del Grifone.

Le prossime giornate saranno decisive per capire se l'interesse del Genoa potrà trasformarsi in un vero affondo per portare in Italia Stroud.