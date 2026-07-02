Il Genoa è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Elliot Stroud è infatti sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù, con la trattativa che sarebbe ormai alle battute finali. L'esterno svedese, classe 2002, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli tra il club ligure e il Mjallby per arrivare alla chiusura definitiva dell'affare.

L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro, cifra che il Genoa verserebbe al club svedese per assicurarsi il cartellino del giocatore. Per Stroud sarebbe invece pronto un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta completate le formalità.

Attacco, si valutano diversi profili

Se l'arrivo di Stroud sembra ormai in dirittura d'arrivo, il lavoro della dirigenza rossoblù prosegue anche sul fronte offensivo. L'obiettivo è individuare un attaccante che possa garantire qualità, fisicità e un buon bottino di reti, completando il reparto a disposizione di Daniele De Rossi.

Tra i nomi finiti sul taccuino del Genoa ci sono José Raul Zuniga Quinones e Milutin Osmajic, due profili differenti ma entrambi ritenuti interessanti. Il colombiano piace per struttura fisica, capacità di attaccare la profondità e margini di crescita, mentre il montenegrino rappresenta un'opzione già più esperta e capace di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

Le valutazioni del club

Al momento non è stata presa una decisione definitiva. Il Genoa sta valutando attentamente costi, caratteristiche tecniche e sostenibilità economica delle diverse operazioni prima di affondare il colpo.

L'intenzione è quella di aggiungere un attaccante che possa integrarsi al meglio con gli elementi già presenti in rosa e offrire a De Rossi maggiori soluzioni tattiche e, soprattutto, un buon numero di reti in Serie A.

Un Genoa che guarda al futuro

Il mercato del Genoa continua dunque a muoversi seguendo una linea ben precisa: investire su giocatori giovani ma già pronti a confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie A. L'imminente arrivo di Stroud va proprio in questa direzione, mentre per il reparto offensivo i prossimi giorni potrebbero portare novità importanti.

Con l'esterno svedese ormai a un passo dalla firma e diverse piste aperte per il nuovo centravanti, il Grifone continua a lavorare per consegnare a De Rossi una rosa sempre più completa in vista della prossima stagione che, soprattutto, dovrà garantire al Genoa una salvezza tranquilla e, chissà, un assalto anche alle posizioni di classifica che garantirebbero l'accesso alle coppe europee.