La Juventus ha chiuso in tempi record l'acquisto di Jeff Ekhator dal Genoa. La trattativa, definita nell'arco di meno di 48 ore, è partita lunedì durante l'evento dedicato al calciomercato a Rimini e si è conclusa nella notte successiva a Torino, dove l'attaccante ha sostenuto le visite mediche al JMedical.

Intanto il Milan starebbe valutando un colpo di grande prestigio: Virgil van Dijk. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero messo nel mirino il difensore olandese del Liverpool, che il prossimo 8 luglio compirà 35 anni.

Fatta per Ekhator alla Juventus: affare da 23 milioni di euro

Il classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e reduce dall'esordio con la Nazionale maggiore contro la Grecia lo scorso 7 giugno, è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero dopo aver collezionato 57 presenze e 5 reti con la prima squadra rossoblù.

L'operazione ha un valore complessivo di 23 milioni di euro. La Juventus verserà 18 milioni in contanti, mentre il restante valore sarà coperto dall'inserimento di David Puczka nell'affare. Il terzino classe 2005 della Next Gen, autore di 10 gol in Serie C, si trasferisce al Genoa con una valutazione di 5 milioni di euro.

L'arrivo di Ekhator rappresenta il primo tassello della ristrutturazione del reparto offensivo juventino e consegna al tecnico Luciano Spalletti la punta fisica che attendeva da diversi mesi, dopo i tentativi non andati a buon fine per altri profili, tra cui Mateta ed En-Nesyri.

Il Milan sogna il colpo Van Dijk: trattativa complessa, ingaggio pesante

L'operazione appare tutt'altro che semplice. Van Dijk è ancora legato ai Reds da un altro anno di contratto e il club inglese, dopo aver perso a parametro zero Ibrahima Konaté, passato al Real Madrid, difficilmente vorrebbe privarsi anche del proprio capitano.

L'idea, però, è sul tavolo della dirigenza di RedBird, che sta valutando la fattibilità dell'affare. Più che il costo del cartellino, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dalla volontà del giocatore e dal suo pesante ingaggio. Dopo la partenza di Mohamed Salah, infatti, Van Dijk è diventato il calciatore più pagato della rosa del Liverpool, con uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Dal punto di vista tecnico e caratteriale, il centrale olandese garantirebbe un salto di qualità immediato. La sua esperienza e la sua leadership lo renderebbero il punto di riferimento della difesa e dell'intera squadra, colmando una lacuna che il Milan si porta dietro da tempo, soprattutto sotto l'aspetto della personalità.

L'Inter vuole Pisilli, la Roma alza il muro

L'Inter continua a monitorare con grande attenzione Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Il club nerazzurro apprezza le qualità del classe 2004, capace di abbinare dinamismo, tecnica e personalità, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il presente e il futuro del centrocampo.

Al momento non è stata avviata una vera trattativa, anche perché la Roma considera Pisilli un elemento importante del proprio progetto, ma l'Inter resta alla finestra e potrebbe tornare alla carica qualora si aprissero spiragli nelle prossime sessioni di mercato.