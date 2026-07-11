Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo di opinionista per Fox Sports durante i Mondiali, ha scagliato dure critiche contro Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio. Le sue dichiarazioni sono giunte all'indomani dell'eliminazione della squadra ai quarti di finale, sconfitta per 2-1 dalla Spagna. L'ex attaccante svedese ha puntato il dito direttamente contro le scelte tecniche di Garcia, ritenendolo il principale responsabile della sconfitta dei "Diavoli Rossi".

Al centro della polemica, secondo Ibrahimovic, vi è stata la decisione di sostituire Thibaut Courtois, costretto a uscire per infortunio, con Senne Lammens.

Questa scelta, a suo dire, si è rivelata determinante per l'esito negativo dell'incontro, dato che Lammens è stato protagonista in negativo sul gol che ha sancito la vittoria della Spagna. "Ritengo il commissario tecnico responsabile di questa sconfitta", ha affermato Ibrahimovic con fermezza. Ha poi rincarato la dose con una domanda retorica: "Perché Lammens gioca nel Manchester United e Mike Penders nello Strasburgo? Non è così che si sceglie un portiere per la nazionale – soprattutto considerando ciò che accade dopo". L'ex campione ha proseguito definendo Lammens un giocatore "sopravvalutato" e ha concluso la sua invettiva con parole ancora più dure: "È scandaloso. Vergognatevi, commissario tecnico e preparatore dei portieri".

Le scelte contestate e il ruolo dei portieri

La preferenza accordata a Lammens rispetto a Mike Penders ha generato un ampio dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Ibrahimovic ha evidenziato come, a suo giudizio, la decisione sia stata influenzata più dall'appartenenza di club dei giocatori che dal loro effettivo valore tecnico e dalle prestazioni sul campo. "Non è così che si sceglie un portiere per la nazionale", ha ribadito con enfasi, suggerendo che Penders avrebbe meritato una maggiore considerazione per il ruolo di sostituto. Le sue parole hanno messo in luce una presunta mancanza di meritocrazia nella selezione, sollevando interrogativi sulla gestione della rosa in un momento cruciale della competizione.

Il dibattito internazionale sulle decisioni di Garcia

Le forti critiche espresse da Ibrahimovic hanno rapidamente trovato risonanza a livello internazionale. Le sue posizioni sono state riprese e commentate ampiamente, con l'ex attaccante che ha ulteriormente rafforzato il suo punto di vista, sostenendo che "Penders è ben più forte" di Lammens. La responsabilità della sconfitta, ha ribadito, ricade interamente sulle scelte operate dal commissario tecnico. Il dibattito sulle decisioni di Rudi Garcia e sulla gestione dei portieri continua a essere un tema caldo tra gli osservatori del calcio mondiale, alimentando discussioni approfondite sulle strategie adottate e sulle implicazioni delle scelte individuali in un torneo di tale importanza.