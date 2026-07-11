L'US Catanzaro 1929 ha ufficialmente affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto un contratto di durata biennale, legandosi al club giallorosso per le prossime due stagioni. La presentazione ufficiale alla stampa è in programma per lunedì 13 luglio, segnando l'inizio della sua avventura con la squadra calabrese.

La carriera di Giorgio Gorgone nel mondo del calcio è ricca di esperienze. Dopo aver concluso il percorso da calciatore, ha intrapreso la strada dell'allenatore, maturando una significativa esperienza.

Inizialmente, ha ricoperto il ruolo di vice tecnico in diverse piazze di rilievo, tra cui Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. Queste tappe gli hanno permesso di acquisire competenze e di lavorare in contesti professionistici.

Successivamente, Gorgone ha assunto la responsabilità di allenatore della prima squadra. Ha guidato la Lucchese in Serie C e, nella scorsa stagione, a partire dal mese di novembre, ha allenato il Pescara in Serie B. Un percorso che evidenzia una costante progressione e la capacità di affrontare sfide in diverse categorie del calcio italiano.

Il profilo tecnico di Giorgio Gorgone

L'arrivo di Giorgio Gorgone al Catanzaro porta con sé un bagaglio di esperienze maturate sia come vice allenatore in club di Serie A e Serie B, sia come tecnico capo.

La sua esperienza più recente alla guida del Pescara in Serie B, assunta il 12 novembre 2025, ha dimostrato la sua capacità di gestire squadre in campionati competitivi. Precedentemente, la conduzione della Lucchese in Serie C ha consolidato le sue doti tattiche e manageriali.

Lo staff di fiducia che affiancherà il mister

Al fianco di Giorgio Gorgone, il Catanzaro accoglierà uno staff tecnico di fiducia, composto da professionisti che hanno già collaborato con il mister. Questa scelta garantisce continuità e coesione al gruppo di lavoro. Emiliano Testini ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, fornendo supporto quotidiano. Patrizio Ianni sarà il preparatore atletico, curando la condizione fisica dei calciatori.

Completano lo staff Giorgio Santarelli e Simone Angeli, in qualità di collaboratori tecnici. La presenza di un team affiatato e già rodato con le metodologie di Gorgone è un segnale positivo per il Catanzaro, che punta a costruire una base solida per il futuro.