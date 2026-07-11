Il mercato continua a intrecciare presente e futuro delle big di Serie A. La Juventus starebbe tornando a valutare Franck Kessié per rinforzare il centrocampo, l'Inter lavorerebbe a un investimento in prospettiva per la propria Under 23 e dalla Spagna rimbalza una voce destinata a far discutere: il Napoli sarebbe pronto a tentare l'assalto a Brahim Diaz con un'offerta di assoluto livello.

Juventus, Massara torna su Kessié: tutto passa dalle uscite

Secondo quanto rivelato su X da Alfredo Pedullà, Frederic Massara avrebbe riallacciato i contatti per Franck Kessié.

Il nuovo dirigente bianconero, infatti, vanterebbe un ottimo rapporto con l'agente del centrocampista ivoriano, Atangana, e il nome dell'ex Milan sarebbe tornato d'attualità anche alla Continassa.

Pedullà ricorda come, nei primi mesi del 2026, quando Massara ricopriva ancora il ruolo di direttore sportivo della Roma, il dirigente avesse già parlato con l'entourage del giocatore in vista di un possibile arrivo a parametro zero nella Capitale. Ora lo scenario sarebbe cambiato, ma non l'interesse. La Juventus starebbe infatti sondando il terreno per capire la fattibilità dell'operazione, pur sapendo che prima sarà necessario alleggerire la rosa attraverso alcune cessioni. Solo dopo le uscite la trattativa potrebbe entrare davvero nel vivo.

Inter su González, dalla Spagna rilanciano il sogno Brahim Diaz

L'Inter, invece, continua a guardare anche al futuro. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Daniele Mari, il club nerazzurro sarebbe in contatto con il Racing per Benjamín Gonzalez, difensore centrale classe 2006. L'idea sarebbe quella di acquistare il giovane argentino per inserirlo inizialmente nell'Under 23, permettendogli di crescere gradualmente prima dell'eventuale salto in prima squadra.

Sul fronte Napoli, infine, arriva una voce destinata a far rumore. Dalla Spagna, infatti, riferiscono di un club partenopeo intenzionato a tentare il grande colpo Brahim Diaz. Secondo le indiscrezioni, la società azzurra sarebbe addirittura pronta a mettere sul tavolo 60 milioni di euro per convincere il Real Madrid a lasciar partire il fantasista marocchino.

Una notizia che pare più una suggestione, anche per le tempistiche. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato insistentemente del diktat del presidente Aurelio De Laurentiis di cedere diversi pezzi della rosa prima di eventualmente acquisirne degli altri.