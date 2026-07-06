Il centrocampista dell'Inghilterra, Jordan Henderson, ha subito un grave infortunio al polso al termine della partita vinta per 3-2 contro il Messico, disputata nello storico Stadio Azteca di Città del Messico. L'episodio, che ha gettato un'ombra sui festeggiamenti della squadra, è avvenuto subito dopo il fischio finale, durante un momento di euforia collettiva tra i giocatori e i tifosi inglesi.

Henderson, che era rimasto in panchina per l'intera durata dell'incontro, si è unito ai compagni per celebrare la vittoria. La squadra e i sostenitori hanno intonato insieme “Wonderwall”, il celebre brano degli Oasis che è diventato un'iconica colonna sonora per l'Inghilterra in questi Mondiali.

I video circolati mostrano il giocatore rientrare sul terreno di gioco scavalcando un cartellone pubblicitario. Purtroppo, la manovra si è conclusa con una rovinosa caduta, che gli ha procurato una lesione al polso.

Immediatamente soccorso, il centrocampista è stato trasportato fuori dal campo in barella e successivamente condotto in un ospedale di Città del Messico. Le sue condizioni attuali destano viva preoccupazione, soprattutto in relazione alla sua possibile partecipazione al prosieguo della competizione.

Le reazioni della squadra e dello staff tecnico

L'incidente ha avuto un impatto significativo sull'umore della squadra. Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, ha espresso la sua apprensione, dichiarando: “Spero non sia nulla di grave”.

Anche il commissario tecnico Thomas Tuchel ha manifestato profonda preoccupazione per le condizioni del suo giocatore, affermando: “Jordan è uscito in barella, è stato portato in ospedale. Non possiamo goderci del tutto questo momento sapendo che lui non è qui. L'infortunio sembra grave, non va bene per niente”.

Il clima di festa per la vittoria è stato così improvvisamente offuscato da questo sfortunato evento. L'eventuale assenza di Henderson, infatti, potrebbe pesare notevolmente sul cammino dell'Inghilterra nel prestigioso torneo.

Le conseguenze dell'infortunio per il torneo

Le informazioni successive all'accaduto hanno confermato che Henderson non farà ritorno a Kansas City con il resto della squadra.

Il giocatore dovrà, infatti, proseguire le cure mediche direttamente in Messico. Questa situazione pone la sua partecipazione al resto della competizione in forte dubbio, alimentando ulteriormente le preoccupazioni dello staff tecnico inglese riguardo alla gestione del gruppo e delle prossime delicate partite.

La dinamica dell'incidente, unita alla rapidità dei soccorsi, ha messo in evidenza l'importanza cruciale della sicurezza degli atleti, anche e soprattutto nei momenti di maggiore euforia e celebrazione, sottolineando come l'entusiasmo, se non gestito con cautela, possa talvolta trasformarsi in un rischio inaspettato.