Mateo Pellegrino potrebbe diventare il nuovo nome per l'attacco della Juventus, mentre Como e Inter sono pronte a contendersi uno dei talenti più interessanti del calcio israeliano. Sullo sfondo resta anche l'asse Milano-Roma, con la società rossonera intenzionato a trovare un'intesa più amplia con la Lazio per Mario Gila.

Juventus su Pellegrino, il Parma fissa il prezzo. Il Como prova il sorpasso sull'Inter per Khalaili

Dopo i contatti delle scorse settimane per Zion Suzuki, Juventus e Parma sarebbero tornate a dialogare, questa volta per Mateo Pellegrino.

Il giovane centravanti argentino piace alla dirigenza bianconera, che lo avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi offensivi. L'interesse nascerebbe soprattutto dalle difficoltà riscontrate nella trattativa per Randal Kolo Muani, considerato il primo obiettivo per l'attacco ma valutato dal Paris Saint-Germain non meno di 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus, che starebbe così esplorando profili alternativi. Il Parma, dal canto suo, non avrebbe intenzione di fare sconti e valuterebbe Pellegrino intorno ai 25 milioni di euro, forte della crescita mostrata dall'argentino e del suo ampio margine di miglioramento.

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Como avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa ad Anan Khalaili.

Il club della famiglia Hartono sarebbe pronto ad anticipare l'Inter, presentando all'Union Saint-Gilloise una prima proposta basata su un prestito con obbligo di riscatto da 27 milioni di euro. L'esterno offensivo preferirebbe invece trasferirsi in nerazzurro, ma la società milanese non avrebbe ancora trovato l'intesa con il club belga, che continua a chiedere circa 30 milioni. Dopo il duello per Trevor Chalobah, Como e Inter rischiano quindi di ritrovarsi nuovamente una contro l'altra sul mercato.

Milan-Lazio, si lavora per Gila: Calvani può entrare nell'operazione

Un'altra trattativa destinata a entrare nel vivo nelle prossime ore è quella tra Milan e Lazio per Mario Gila. Il difensore spagnolo continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare il reparto arretrato.

Claudio Lotito, però, non sarebbe disposto a scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro. Il Milan si sarebbe avvicinato con un'offerta da 25 milioni e starebbe studiando una formula per accontentare il presidente dei biancocelesti. Tra le ipotesi ci sarebbe l'aggiunta all'operazione del giovane Lorenzo Calvani, classe 2008 considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio laziale. Una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società e consentire di arrivare alla fumata bianca e alla cifra di 30 milioni di euro richiesta da Lotito.