L’Inghilterra si trova a rischio di una clamorosa eliminazione dai Mondiali, in svantaggio per 1-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, squadra nettamente sfavorita. Il primo tempo, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, è stato segnato da una decisione arbitrale che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori increduli.

Il vantaggio africano è arrivato già al settimo minuto con Brian Cipenga, che ha capitalizzato un errore difensivo inglese, con Djed Spence colto fuori posizione. Il portiere Mpasi si è distinto per alcune parate decisive, mantenendo il risultato favorevole alla sua squadra fino all’intervallo.

La controversa decisione del VAR su Kane

Poco prima dell’intervallo, l’episodio chiave ha visto Harry Kane lanciarsi in profondità, anticipare il portiere Lionel Mpasi e cadere a terra dopo un contatto. L’arbitro Adham Makhadmeh, sorprendendo tutti, ha fischiato fallo contro Kane per simulazione, anziché assegnare il rigore. Nonostante le proteste inglesi e le richieste di ammonizione da parte di Chancel Mbemba, nessun cartellino è stato mostrato.

La decisione ha acceso un acceso dibattito. Alan Shearer e l’esperto arbitrale Darren Cann (BBC) hanno sostenuto che fosse «sicuramente rigore» dopo la revisione del VAR. L’ex portiere Joe Hart si sarebbe aspettato il penalty, mentre Wayne Rooney ha ritenuto corretta la decisione, credendo che Kane avesse cercato il contatto.

Reazioni e le prospettive inglesi

Sui social network, il confronto è proseguito. L’ex nazionale statunitense Stu Holden ha commentato: «Non è rigore per Kane. Ha iniziato a trascinare i piedi prima del contatto». Adam Crafton ha sottolineato: «Ho pensato che fosse sia fallo che caduta accentuata da parte di Kane. Capisco perché gli arbitri abbiano confermato la loro decisione». Persino un tifoso scozzese ha ammesso che, pur avendo Kane simulato, era «sorpreso che non fosse stato dato il rigore. Sembrava netto».

La mancata concessione del rigore costringe l’Inghilterra a inseguire nella ripresa per evitare una delle eliminazioni più sorprendenti della sua storia mondiale. Il contatto tra Kane e Mpasi, con l’attaccante inglese che arriva per primo sul pallone, resta al centro della discussione. La squadra dovrà reagire per ribaltare il risultato ed evitare un’uscita prematura dal torneo.