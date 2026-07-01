La Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann. Il centrale, nato a Roskilde, in Danimarca, il 2 febbraio 1997, e di nazionalità svizzera, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028. Questa operazione rappresenta il primo innesto della campagna acquisti estiva per la società genovese, portando in dote un profilo con radici anche danesi, come evidenziato dal suo status di svizzero-danese.

La carriera di Gartenmann ha avuto inizio nei settori giovanili del Roskilde e dell'Academy dell'Heerenveen, culminando con l'esordio in Eredivisie nel 2015.

Successivamente, nel 2017, ha fatto ritorno in Danimarca per vestire la maglia del SønderjyskE, club con cui ha conquistato la Coppa di Danimarca nella stagione 2019/20. Ha poi proseguito la sua esperienza calcistica con il Midtjylland, prima di trasferirsi agli scozzesi dell'Aberdeen e, dall'estate 2024, al Ferencváros in Ungheria. Con il club di Budapest, ha celebrato la vittoria sia del campionato che della Coppa d'Ungheria nella stagione appena conclusa.

Un rinforzo internazionale per la difesa blucerchiata

Gartenmann, che vanta anche tre presenze con la nazionale maggiore svizzera, giunge a Genova portando un significativo bagaglio di esperienza internazionale, maturata in diversi campionati europei e nelle competizioni continentali.

Il club blucerchiato ha sottolineato come il difensore sia in grado di offrire "solidità difensiva e una mentalità vincente sviluppata in diversi campionati europei". Le sue caratteristiche, quali "fisicità, senso della posizione, personalità ed esperienza nelle competizioni europee", lo rendono un "profilo altamente affidabile, pronto a mettere le sue qualità al servizio della Samp".

Il percorso di Gartenmann verso Genova

Prima di apporre la firma sul contratto, Gartenmann ha dovuto affrontare un periodo di recupero da un grave infortunio al ginocchio, che lo aveva tenuto fermo dal primo novembre 2025. Per questo motivo, ha sostenuto test fisici approfonditi a Bologna, presso l'Isokinetic. Gli esami hanno fornito un esito positivo, spianando la strada alla finalizzazione dell'accordo con la Sampdoria. Il difensore si è già stabilito nel centro di Genova, in attesa di iniziare gli allenamenti con la sua nuova squadra.