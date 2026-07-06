La stagione del Monza è ufficialmente iniziata con il raduno della squadra e le visite mediche di rito presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. I biancorossi hanno così dato il via al ritiro estivo in preparazione al prossimo campionato di Serie A, dopo la promozione. Questo avvio segna l'inizio del nuovo corso tecnico, affidato a Ivan Juric, che subentra dopo la risoluzione contrattuale che ha chiuso il ciclo precedente.

Il nuovo corso tecnico di Juric si avvale di uno staff tecnico. Al fianco dell'allenatore croato, dal 2017, ci sarà il vice Matteo Paro.

Il team tecnico include Pedro Cavalcanti, Stjepan Ostojic e Riccardo Terrinoni, quest'ultimo già presente. La preparazione fisica, fondamentale per la Serie A, sarà curata da Paolo Barbero e Giovanni Scampini, affiancati dai confermati Marco Vago e Agostino Crocco. La preparazione dei portieri è affidata a Valerio Fiori, ex Milan, supportato da Gian Mario Petrelli. La parte analitica rimane responsabilità di Carlo Rimoldi, match analyst. Lo staff sanitario è diretto dalla dottoressa Chiara Airoldi, professionista con esperienze al Como, Atalanta U23 e Lecco.

Calendario delle amichevoli estive

In vista della Serie A, il Monza ha definito il calendario delle amichevoli estive, test per valutare condizione e coesione.

Il primo impegno è sabato 18 luglio 2026 contro la Pro Vercelli, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Successivamente, venerdì 24 luglio, è in programma l'incontro internazionale contro il Galatasaray a Lienz, in Austria, alle ore 20. Il 30 luglio, i biancorossi torneranno a Monzello per affrontare l’Aris FC, formazione di Salonicco della massima divisione greca, con inizio alle ore 18.

Obiettivi e preparazione per la stagione

La preparazione estiva si concluderà con un test contro il Padova, all'inizio di agosto, una settimana prima dell'esordio ufficiale del Monza nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Avellino. L'organizzazione meticolosa del ritiro estivo e la strutturazione dello staff tecnico e sanitario riflettono la volontà del club di affrontare la Serie A.

L'obiettivo primario sarà l'integrazione dei nuovi innesti, il miglioramento della condizione atletica e la creazione di una solida compattezza di squadra, elementi cruciali per la permanenza nella categoria.