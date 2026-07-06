L'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha subito un infortunio durante la sua partecipazione ai Mondiali. Il calciatore ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso della partita tra Messico e Inghilterra, un incontro valido per gli ottavi di finale della competizione. L'infortunio si è verificato nelle fasi finali della gara, che ha visto la nazionale messicana sconfitta per 3-2 e, di conseguenza, eliminata dal torneo. Questo evento comporta uno stop forzato per Gimenez.

Esiti degli esami e tempi di recupero

A seguito dell'infortunio, Santiago Gimenez è stato sottoposto a controlli medici approfonditi.

Gli esami diagnostici hanno escluso lesioni più gravi, confermando una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. L'articolazione colpita è la medesima che era già stata oggetto di un intervento chirurgico lo scorso dicembre. Il periodo di recupero stimato per l'attaccante è di circa otto settimane. Il suo rientro in campo è previsto per l'inizio di settembre, delineando un lungo periodo di assenza dai campi da gioco.

Implicazioni per il Milan e il mercato

Con questo infortunio, Santiago Gimenez conclude la sua esperienza ai Mondiali senza aver segnato alcun gol. Il suo futuro al Milan rimane incerto e ancora da definire. La permanenza del giocatore in maglia rossonera non è garantita, e la distorsione alla caviglia potrebbe avere un impatto significativo sulle trattative di mercato.

Lo stop si estenderà fino al termine della finestra estiva di trasferimenti, complicando ogni possibile operazione. La sfortuna ha caratterizzato la permanenza di Gimenez a Milano, dove finora non è riuscito a trovare la desiderata continuità di rendimento con la maglia rossonera.

La situazione clinica di Gimenez sarà oggetto di una rivalutazione costante da parte dello staff medico del Milan nelle prossime settimane. Il club dovrà tenere conto dell'indisponibilità prolungata dell'attaccante nella pianificazione della rosa per l'inizio della prossima stagione.