Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. L’annuncio è arrivato l’8 luglio 2026, data in cui l’attaccante napoletano, trentacinque anni, ha siglato il contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027. L’accordo prevede inoltre un’opzione a favore della società per un rinnovo condizionato fino al 2028. Insigne approda a Genova dopo aver concluso la sua esperienza al Pescara, dove ha militato da gennaio a giugno, e si presenta ai tifosi con parole cariche di entusiasmo e determinazione, sottolineando la sua motivazione per questa nuova avventura.

“Sono molto contento e motivato per iniziare questa avventura”, ha dichiarato Insigne. “Avevo altre richieste, ma appena il mio agente mi ha parlato di questa proposta della Samp per me subito è diventata la prima scelta. Perché la storia della società parla da sé. Se sono qua è soprattutto questo: voglio far parte di questa storia e cercare insieme ai miei compagni e al mister di fare qualcosa di importante”. Il suo arrivo mira a rafforzare la squadra e a contribuire al raggiungimento di obiettivi ambiziosi per la prossima stagione, con la chiara intenzione di riportare il club ai livelli che gli competono.

Dettagli dell'accordo e presentazione ufficiale

Il contratto firmato da Insigne prevede una durata iniziale di un anno, con la possibilità di un rinnovo per una stagione aggiuntiva.

Tale estensione è subordinata al raggiungimento del 50% delle presenze in campo durante la prima annata. L’attaccante ha raggiunto il centro sportivo Mugnaini nella mattinata dell’8 luglio per formalizzare l’accordo e, secondo il programma stabilito, si unirà ai nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno nei prossimi giorni. La sua presenza è vista come un elemento chiave per la crescita del gruppo, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Durante la sua presentazione, Insigne ha ribadito la sua ferma volontà di essere un punto di riferimento per la squadra, sia sul terreno di gioco che al di fuori. “Voglio aiutare i giocatori sia in campo sia fuori e voglio dare una mano alla società a riportare la Sampdoria dove merita”, ha affermato.

“Io penso che la Sampdoria non merita di stare in B. È giusto che tutti insieme dobbiamo creare una grande famiglia, un grande spirito per raggiungere il grande obiettivo tutti insieme”. Un messaggio chiaro che evidenzia la sua leadership e il desiderio di contribuire attivamente al progetto blucerchiato.

Impegno e messaggio ai tifosi blucerchiati

L'ex capitano del Napoli ha voluto chiarire il proprio impegno totale verso la maglia blucerchiata e i suoi sostenitori. Ha inoltre fatto riferimento a un episodio controverso del 2017, quando aveva esultato sotto la Gradinata Sud dopo un gol segnato con il Napoli al Ferraris, spiegando il contesto di quel gesto. “Giocare in questo stadio non è mai stato facile, l’adrenalina rispetto agli altri stadi è sempre un po’ più alta.

Se ho fatto quel gesto non è stata mancanza di rispetto”, ha precisato, cercando di dissipare ogni malinteso passato e di stabilire un legame di fiducia con la nuova tifoseria.

Insigne ha poi rivolto un accorato appello ai tifosi: “Ai tifosi voglio dire di stare vicino a me, ma soprattutto alla squadra perché se ora indosso questa maglia la indosserò con orgoglio, perché è una maglia importante, una maglia che pesa e cercherò fino all’ultimo minuto di ogni partita di dare tutto in campo per dare tante soddisfazioni ai tifosi perché è una grande tifoseria”. Un messaggio di appartenenza e dedizione che mira a creare un forte legame tra il giocatore e l'ambiente blucerchiato, fondamentale per affrontare le sfide della stagione.

Profilo e carriera di Lorenzo Insigne

Il comunicato ufficiale della Sampdoria ha evidenziato le qualità del nuovo acquisto, sottolineando che Insigne “approda alla Sampdoria portando in dote talento, esperienza internazionale, qualità tecniche e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Tecnica, fantasia, leadership e personalità fanno di Lorenzo Insigne un profilo di assoluto valore, pronto a mettere il proprio talento, la propria esperienza e il proprio entusiasmo al servizio della Sampdoria”. Nato a Napoli il 4 giugno 1991, vanta una lunga e prestigiosa carriera tra Serie A e Serie B, oltre a numerose presenze con la nazionale italiana, che lo rendono un elemento di grande prestigio per il club genovese.

A conclusione del suo messaggio, Insigne ha ribadito il suo impegno incondizionato: “Una volta che mi sono messo questa maglia addosso mi farò ammazzare per la Sampdoria, per i suoi tifosi perché è giusto che sia così”. Una dichiarazione forte che promette massima dedizione e spirito di sacrificio per i colori blucerchiati, con l'obiettivo di raggiungere traguardi importanti e onorare la fiducia riposta in lui dalla società e dalla tifoseria.