Tre piste diverse, un unico filo conduttore: la ricerca di opportunità di mercato capaci di garantire qualità e prospettiva. L'Inter continua a lavorare sul fronte Curtis Jones e non avrebbe intenzione di interrompere i contatti con il Liverpool, nonostante la distanza iniziale tra domanda e offerta. La Juventus, invece, resta alla ricerca di un nuovo centrale difensivo e avrebbe avviato un confronto con l'Udinese per valutare diversi profili. Anche il Milan guarda al futuro e avrebbe messo nel mirino uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, il messicano Gilberto Mora.

Inter, nuova offerta per Jones: i nerazzurri vogliono convincere il Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Inter avrebbe deciso di aumentare il pressing per Curtis Jones. Il centrocampista classe 2001 del Liverpool sarebbe ancora uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra, pronta a migliorare la proposta presentata in precedenza ai Reds. L'ultima offerta si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, ma il club milanese sarebbe disposto a spingersi fino a quota 30 milioni pur di assicurarsi il talento inglese.

Una cifra importante considerando che il contratto di Jones con il Liverpool scadrà tra un anno e che, senza un eventuale rinnovo, il giocatore potrebbe lasciare il club di Premier League a parametro zero nella prossima estate.

Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare un elemento favorevole per l'Inter nella trattativa, anche se i Reds dovranno valutare se accettare una cessione immediata oppure provare a trattenere il centrocampista ancora per una stagione.

Juventus, dialogo con l'Udinese per la difesa. Milan sulle tracce di Mora

Parallelamente, la Juventus continua a muoversi per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto filtra, il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali avrebbe aperto un tavolo di dialogo con l'Udinese per discutere di diversi profili. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbero Oumar Solet e Thomas Kristensen, due centrali con caratteristiche differenti ma entrambi apprezzati dalla dirigenza juventina.

Se il francese viene valutato intorno ai 25 milioni di euro, lo stopper danese avrebbe una valutazione più contenuta, circa 15 milioni, ma piace per fisicità, giovane età e importanti margini di crescita.

Novità anche sul fronte Milan, sempre molto attento ai giovani talenti emergenti. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur attraverso X, il club rossonero avrebbe acceso i riflettori su Gilberto Mora, gioiello classe 2008 del Club Tijuana. Il centrocampista messicano, nonostante i soli 17 anni, ha già collezionato un'esperienza con la nazionale maggiore durante il Mondiale negli Stati Uniti attualmente in corso. Dotato di piede destro e grande duttilità tattica, Mora può ricoprire diversi ruoli della mediana ed è già seguito da numerosi top club internazionali. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.