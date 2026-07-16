La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Alex Jimenez, terzino destro spagnolo classe 2005, che si unisce alla squadra viola dal Bournemouth. L'operazione si concretizza con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'accordo, già definito, attendeva solo il transfer internazionale, rafforzando la fascia destra gigliata con un prospetto di interesse.

I dettagli dell'operazione di mercato

I termini dell'accordo prevedono un diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Il Bournemouth manterrà il 30% su una futura rivendita del giocatore, percentuale trattabile.

È stato stimato che il valore per un eventuale riscatto potrebbe aggirarsi intorno ai venti milioni di euro. Jimenez, nonostante la giovane età, vanta un curriculum significativo, essendo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Ha già maturato esperienza nel calcio italiano con il Milan (2024/25), collezionando ventisei presenze in Serie A, sei in Coppa Italia e due in Supercoppa, dimostrando qualità e capacità di adattamento.

Il percorso di Jimenez e l'esperienza in Italia

Alex Jimenez si è già distinto nel panorama calcistico italiano grazie all'esperienza con il Milan. La Fiorentina, dopo l'intesa definitiva con il Bournemouth, ha completato le procedure burocratiche. L'ufficializzazione dell'acquisto è avvenuta il 16 luglio 2026, alle ore 18:28, momento chiave per il mercato viola.

Il giocatore, nato a Leganés, ha espresso grande entusiasmo per il suo approdo a Firenze. Le sue prime parole riflettono la volontà del club: "They wanted me 100 %, I’m happy to be here", ha dichiarato Jimenez. Questa operazione rappresenta un passo importante per la carriera del giovane terzino, che siappresta a una nuova sfida in un club ambizioso.

Un talento già vincente

Il terzino spagnolo porta con sé un importante trofeo già conquistato in Italia. Con il Milan (2024/25), Alex Jimenez ha sollevato la Supercoppa italiana, successo che testimonia la sua attitudine alla vittoria. La sua formazione nel settore giovanile del Real Madrid gli ha fornito basi tecniche e tattiche solide, che ora potrà mettere a disposizione della Fiorentina.

L'arrivo di un giocatore con queste caratteristiche, unito alla sua giovane età e al potenziale di crescita, rappresenta un investimento strategico per il futuro della squadra gigliata, che punta a costruire una rosa competitiva e proiettata verso obiettivi ambiziosi.