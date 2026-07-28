L'Inter è vicina a mettere a segno un importante colpo di mercato. Mentre Cristian Chivu continua il lavoro con la squadra in vista della nuova stagione, la dirigenza nerazzurra prosegue le operazioni per rafforzare la rosa.
Accordo raggiunto
Secondo quanto riportato, John Stones avrebbe trovato l'accordo con l'Inter, facendo compiere un passo decisivo alla trattativa.
L'intesa prevederebbe un contratto fino al 2028, consentendo a Chivu di avere a disposizione un rinforzo di primo piano per il reparto difensivo.
Si attende la chiusura
La squadra è attualmente impegnata nella preparazione estiva, reduce dalla vittoria in amichevole contro il Karlsruher, decisa dalla doppietta di Diouf.
Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi sulla trattativa, con la possibile fumata bianca definitiva che sancirebbe l'arrivo del difensore inglese in nerazzurro.