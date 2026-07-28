Un traguardo storico è stato raggiunto dall'Udinese Calcio: la famiglia Pozzo ha celebrato il suo quarantennale alla guida del club. L'importante anniversario è stato solennemente ricordato il 28 luglio 2026 a Udine, con la presenza di Gianpaolo Pozzo, presidente della società, e di suo figlio Gino Pozzo, amministratore delegato. Questa significativa ricorrenza celebra quattro decenni esatti dalla presa di controllo della società da parte della famiglia, avvenuta nel 1986, segnando l'inizio di un'era per il calcio friulano.

La storia della gestione Pozzo

Nel corso dell'evento celebrativo, Gianpaolo Pozzo ha ripercorso con emozione alcuni dei momenti più significativi della sua lunga gestione. Ha sottolineato l'impegno costante della famiglia nel mantenere una forte continuità e una visione chiara nella direzione del club, pilastri fondamentali per il successo. In questi quattro decenni di ininterrotta guida, l'Udinese si è affermata con determinazione, vivendo numerose stagioni nel prestigioso campionato di Serie A. Ciò ha permesso al club di consolidare stabilmente la propria presenza nel massimo livello del calcio italiano. La società ha anche tagliato importanti traguardi sportivi a livello internazionale, tra cui le memorabili partecipazioni alle coppe europee.

Un altro aspetto cruciale della filosofia dei Pozzo è stata la costante valorizzazione dei giovani talenti, cresciuti e affermati grazie alle opportunità offerte dal club friulano.

La celebrazione a Udine

La celebrazione del quarantennale ha visto una sentita partecipazione di numerose personalità legate all'Udinese Calcio. Erano presenti dirigenti attuali e passati, molti ex giocatori e una folta rappresentanza di tifosi. Tutti hanno voluto rendere un sincero omaggio alla famiglia Pozzo, riconoscendone il fondamentale contributo per lo sviluppo e la crescita del calcio friulano. In un momento di grande emozione, Gianpaolo Pozzo ha espresso il suo pensiero: “Abbiamo sempre cercato di lavorare con passione e serietà per il bene dell'Udinese e della città di Udine”.

L'intera manifestazione si è svolta nella prestigiosa sede della società. Qui, attraverso un percorso evocativo, sono stati ripercorsi i principali successi e le tappe fondamentali che hanno scandito la lunga gestione Pozzo, consolidando il legame indissolubile tra la famiglia, il club e la sua comunità.