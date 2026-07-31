Ivan Juric ha presentato la sua visione per il nuovo Monza, definendo il progetto "molto affascinante" e incentrato su un convinto investimento sui giovani. Il tecnico croato, in conferenza stampa, ha mostrato entusiasmo per la sfida, pur riconoscendone la difficoltà: "Sarà molto difficile ma sicuramente bello, se tutto va bene speriamo di fare benissimo quest’anno e anche in futuro". Juric ha descritto Monza come una realtà "molto piccola, ma con molto orgoglio e molto amore", evidenziando l'impegno nel far crescere una rosa giovane. L'obiettivo primario è la salvezza, ma l'allenatore ha sottolineato l'importanza del lavoro quotidiano: "L’obiettivo è partire dal basso ma cercare di essere già meglio fra sei mesi e un anno tramite il duro lavoro sul campo", consapevole che alcuni elementi devono ancora esprimersi al massimo livello.

La preparazione estiva del Monza è iniziata al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Juric ha subito impresso la sua filosofia, ponendo la parte fisica come priorità, un tratto distintivo delle sue precedenti esperienze. Gli allenamenti sono stati intensi, con i giocatori impegnati a fondo, come confermato dal capitano Matteo Pessina: "Da parte mia e di Juric vogliamo far ricredere un po’ tutti. Anche il mister ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa. Noi ci vogliamo mettere a disposizione e seguirlo in tutte le sue richieste". La squadra, neopromossa, è chiamata a confermare il proprio valore. Juric può contare su una base solida, che include Pessina, Petagna, Cutrone, Colpani e il reintegrato Keita Balde.

La società è però attivamente impegnata sul mercato per rafforzare la rosa, soprattutto dopo le partenze di Azzi, Caso ed Hernani.

Il mercato e i rinforzi necessari

Per completare l'organico in Serie A, il Monza valuta diversi profili. Sulla fascia sinistra spicca Giuseppe Pezzella, per la destra si studia Manuel Lazzari. Per la porta, la pista Lorenzo Montipò resta aperta, nonostante forte concorrenza. A centrocampo, l'attenzione è rivolta a Lovro Majer e Yannick Bright; più complessa la trattativa per Claudio Echeverri. Juric, consapevole delle sfide della massima categoria, ha ribadito l'importanza di un lavoro costante, basato su pazienza e determinazione. La crescita dei giovani e la coesione del gruppo saranno fondamentali per la salvezza. L'obiettivo è avviare un percorso di miglioramento continuo, con progressi attesi già nei prossimi sei mesi, in linea con la visione di "partire dal basso" per un futuro solido.