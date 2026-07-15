Il calciomercato estivo vede le principali squadre italiane attive. La Juventus accelera per due obiettivi offensivi: Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain e Mateo Pellegrino del Parma, grazie a risorse liberate da una recente cessione.

Contemporaneamente, la Roma ha avviato i primi contatti per Crysencio Summerville, esterno olandese del West Ham. Un incontro nella capitale ha segnato l'inizio delle trattative per portarlo in Serie A.

Juventus: fondi da Muharemović e obiettivi in attacco

La strategia della Juventus per l'attacco si avvale di significativa liquidità.

La cessione di Tarik Muharemović dal Sassuolo al Leeds ha fruttato al club bianconero il 50% dei 40 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a rinforzare l'offensiva.

Il club ha individuato in Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain, il principale obiettivo. La sua versatilità e capacità realizzativa lo rendono un profilo di grande interesse. Come alternativa o complemento, la Juventus valuta anche Mateo Pellegrino del Parma, un giovane talento per nuove soluzioni tattiche.

Roma: trattative per Summerville e piste chiuse

La Roma concentra le attenzioni su Crysencio Summerville, esterno olandese del West Ham. I giallorossi hanno incontrato gli agenti del calciatore nella capitale per sondare le condizioni di un possibile trasferimento.

L'interesse si è rafforzato dopo la chiusura della pista Mason Greenwood, trasferitosi al Fenerbahçe.

La trattativa per Summerville è in fase di sviluppo, con aggiornamenti previsti. Il principale ostacolo è la valutazione economica del cartellino da parte del West Ham, ritenuta elevata. Sarà fondamentale un'intesa finanziaria per concretizzare l'arrivo dell'esterno olandese nella capitale.