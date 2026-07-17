La Juventus si appresta a inaugurare la sua stagione con il primo test amichevole estivo. La squadra bianconera, sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, affronterà il Basilea domani, sabato 18 luglio 2026, alle ore 15:30, presso lo St. Jakob-Park. Questa sfida internazionale segnerà l'inizio ufficiale del percorso di preparazione.

Tra le principali novità nella lista dei convocati spicca l'immediata inclusione di Ekhator, il nuovo acquisto della società torinese. Per lui sarà un'occasione per mettersi in mostra fin dalla prima uscita stagionale.

Non prenderanno parte alla trasferta in Svizzera Thuram, alle prese con un problema fisico, e Celik, il cui inserimento in rosa è stato formalizzato solo di recente. Entrambi rimarranno alla Continassa per proseguire i rispettivi programmi di lavoro individuali.

Rientri importanti e giovani in evidenza

L'elenco dei giocatori chiamati per il match include anche diversi elementi rientrati dai prestiti, tra cui Arthur, Douglas Luiz, Joao Mario e Rugani. Questi calciatori rappresentano risorse significative per mister Spalletti, che potrà valutarne la condizione e l'integrazione nel gruppo durante la fase di preparazione. Accanto ai nomi più esperti, trovano spazio anche alcuni giovani talenti provenienti dalla Next Gen, come Owusu, Durmisi, Gil, Licina, Oboavwoduo e Van Aarle, che avranno l'opportunità di farsi notare.

La lista completa dei convocati per l'incontro con il Basilea è la seguente: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Zhegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Ekhator, Openda, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi e Van Aarle. L'unico escluso di rilievo, oltre a Thuram e Celik, è Pedro Felipe, che non prenderà parte all'amichevole dopo il suo recente rientro dal prestito al Sassuolo.

Le ragioni delle assenze e gli obiettivi del test

Le assenze di Thuram, Celik e Pedro Felipe sono motivate da ragioni fisiche o da tempistiche legate all'inserimento in rosa. Nello specifico, Thuram è fermo a causa di un problema al ginocchio e sta seguendo un programma personalizzato di recupero.

Celik, invece, non è stato inserito tra i convocati poiché il suo arrivo è stato ufficializzato soltanto il giorno precedente alla partenza della squadra. Pedro Felipe, infine, salta il primo appuntamento amichevole dopo il rientro dal prestito.

La partita contro il Basilea costituisce un banco di prova fondamentale per Spalletti. Il tecnico avrà modo di valutare la condizione atletica dei suoi uomini e di testare le prime soluzioni tattiche in vista della prossima stagione. L'inserimento dei nuovi acquisti e il ritorno dei giocatori dai prestiti offriranno ulteriori spunti di riflessione allo staff tecnico, mentre i giovani avranno l'occasione di guadagnare spazio e fiducia all'interno della squadra.