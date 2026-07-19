La nuova settimana potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il mercato delle big di Serie A. La Juventus è pronta ad accelerare sul fronte delle uscite per finanziare i prossimi colpi in entrata, mentre l'Inter continua a fare muro attorno al proprio capitano Lautaro Martínez, reduce da un Mondiale da protagonista che ne ha fatto impennare ulteriormente il valore. Anche la Roma è alle prese con una fase delicata della propria campagna acquisti: dopo le difficoltà emerse nella trattativa per Crysencio Summerville, anche un'altra pista rischia di complicarsi oltre le aspettative.

Juve, Nico Gonzalez e Cabal verso l'addio: in arrivo un tesoretto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, quella che sta per iniziare sarà una settimana decisiva soprattutto sul fronte delle cessioni in casa Juventus. La dirigenza bianconera punta infatti a chiudere almeno un paio di operazioni in uscita nell'arco dei prossimi sette giorni, così da liberare spazio in rosa e ottenere nuove risorse economiche da reinvestire. I principali indiziati a salutare Torino sarebbero Nico Gonzalez e Juan Cabal. Per l'attaccante argentino resta viva la pista che conduce all'Atletico Madrid, da tempo interessato al suo profilo, mentre per il difensore colombiano si fanno sempre più insistenti le sirene provenienti dalla Turchia.

Se entrambe le trattative dovessero andare in porto, la Juventus potrebbe incassare una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro, un tesoretto importante da destinare ai prossimi obiettivi individuati dalla dirigenza.

Lautaro vale 120 milioni, la Roma sbatte contro il muro dello Strasburgo

Se la Juventus pensa a fare cassa, l'Inter non sembra invece intenzionata a privarsi del proprio uomo simbolo. Lautaro Martínez è reduce da un Mondiale di altissimo livello con la maglia dell'Argentina, prestazioni che avrebbero ulteriormente aumentato il suo valore di mercato. Per convincere il club nerazzurro a sedersi al tavolo delle trattative servirebbe infatti un'offerta di almeno 120 milioni di euro, una valutazione che restringe inevitabilmente il numero delle pretendenti ai soli top club di Premier League e Liga.

Nel frattempo, anche la Roma continua a fare i conti con un mercato più complicato del previsto. Dopo i rallentamenti nella trattativa con il West Ham per Summerville, anche la pista che porta a Moreira avrebbe subito una brusca frenata. Lo Strasburgo continua infatti a considerare il laterale belga uno dei propri talenti più preziosi e non avrebbe alcuna intenzione di scendere sotto una valutazione vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra che la proprietà Friedkin sarebbe anche pronta a investire, ma per un esterno offensivo destinato a fare la differenza negli ultimi trenta metri, non per un fluidificante, per quanto di assoluto valore.