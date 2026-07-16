La Juventus ha messo a segno un colpo a sorpresa nel mercato estivo, assicurandosi le prestazioni di Zeki Celik. Il terzino turco, classe 1997, arriverà a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza quadriennale con la Roma. Questa mossa strategica vede il giocatore pronto a firmare con i bianconeri e a unirsi al gruppo guidato da Luciano Spalletti, diventando il secondo rinforzo dell’estate per la squadra torinese, dopo l’attaccante Ekhator proveniente dal Genoa.

L'Affare Celik: Un Colpo Strategico

Con un vero e proprio blitz di mercato, la dirigenza della Juventus ha dimostrato prontezza e visione, anticipando la concorrenza di altri club interessati e assicurandosi Celik senza dover versare alcun indennizzo alla Roma.

Il laterale difensivo, ora libero da qualsiasi vincolo contrattuale, rappresenta un innesto strategico di grande valore per la fascia difensiva della squadra piemontese, offrendo nuove opzioni e solidità al reparto arretrato.

Il Profilo e l'Esperienza del Difensore

Zeki Celik, nato nel 1997, ha maturato una significativa esperienza nel calcio italiano, trascorrendo ben quattro stagioni con la maglia della Roma. Durante questo periodo, ha sviluppato una notevole versatilità e affidabilità nel ruolo di esterno difensivo. La sua disponibilità a trasferirsi a Torino a parametro zero si configura come un’opportunità particolarmente interessante per la Juventus, che in questo modo riesce a rafforzare la propria rosa con un elemento di qualità senza gravare in modo significativo sul proprio bilancio economico.

La Strategia dei Parametri Zero

Il trasferimento di Celik si inserisce perfettamente in una strategia di mercato più ampia adottata dalla Juventus, che mira a rinforzare la squadra in maniera sostenibile, puntando su giocatori svincolati di alto profilo. Questa politica consente al club di acquisire talenti e esperienza senza i costi elevati dei cartellini. Tra i profili attentamente monitorati in questa finestra di mercato, oltre a Celik, figurano anche nomi come Marcos Senesi e Bernardo Silva, tutti valutati per il loro potenziale contributo tecnico e tattico, sempre nell'ottica di un arrivo a costo zero.

In particolare, la duttilità tattica di Zeki Celik lo ha reso un obiettivo primario per il club bianconero già da tempo.

La sua capacità di giocare efficacemente sia come esterno in una difesa a quattro, sia come difensore centrale in una linea a tre, lo rende un’alternativa estremamente valida e flessibile per il reparto arretrato della Juventus, garantendo al tecnico diverse soluzioni per la composizione della retroguardia.