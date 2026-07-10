Milano si prepara ad accogliere un nuovo volto per la sua squadra nerazzurra. Nella giornata del 10 luglio 2026, Anan Khalaili è giunto nel capoluogo lombardo per completare l'iter che lo porterà a vestire la maglia dell'Inter. Il giovane calciatore israeliano è atteso per le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della firma sul contratto che ufficializzerà il suo legame con il club. Khalaili è stato individuato come il sostituto designato per la fascia destra, un ruolo cruciale precedentemente occupato da Denzel Dumfries. Al suo arrivo, il giocatore si è mostrato con una semplice t-shirt bianca e un atteggiamento riservato, consapevole dell'importanza di questa giornata intensa che segna l'inizio della sua avventura professionale con i colori nerazzurri.

L'accordo raggiunto prevede per Khalaili un contratto quinquennale, testimonianza della fiducia che la società ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale a lungo termine. Una volta completate tutte le formalità burocratiche e superati gli accertamenti medici, il calciatore non perderà tempo: è previsto che si unisca al gruppo squadra già dopo il weekend. Sarà quindi a disposizione del tecnico Cristian Chivu, pronto a integrarsi nell'organico per la prossima stagione e a contribuire agli obiettivi del club.

L'intesa definitiva con l'Union Saint‑Gilloise

La conclusione dell'operazione che ha condotto Anan Khalaili all'Inter rappresenta il culmine di una complessa trattativa con l'Union Saint‑Gilloise.

Inizialmente, il club belga aveva manifestato una certa resistenza, respingendo la prima proposta avanzata dalla dirigenza nerazzurra. Tuttavia, grazie a un'intensificazione dei contatti e a un lavoro diplomatico nelle ultime ore, le due società sono riuscite a trovare un'intesa definitiva. L'accordo economico per il trasferimento del giocatore è stato fissato su una base di 25 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus legati a obiettivi e prestazioni, delineando così un'operazione di mercato di notevole entità per il club milanese.

Un rinforzo strategico per la fascia destra

L'arrivo di Khalaili è stato attentamente pianificato per rinforzare la fascia destra dell'Inter. Il calciatore è stato chiaramente individuato come il sostituto ideale di Denzel Dumfries, e la sua acquisizione si configura come una delle principali operazioni di calciomercato condotte dall'Inter in questa sessione estiva del 2026.

La dirigenza nerazzurra punta sulle sue qualità per dare nuova linfa e dinamismo a quella zona del campo. Una volta superati con successo tutti gli accertamenti medici di routine, il passo successivo sarà la firma ufficiale sul contratto. Immediatamente dopo, il giocatore si aggregherà al resto della squadra, presumibilmente già a partire dal prossimo fine settimana, per iniziare la preparazione in vista degli impegni della nuova stagione.