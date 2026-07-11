Milano – L’Inter ha ormai definito un accordo di massima per l’arrivo del calciatore Anan Khalaili, ma l’ultimo passaggio formale che ne sancirebbe l’ufficialità è ancora in sospeso. Il Coni, infatti, non ha ancora concesso l’idoneità sportiva al giocatore, rendendo necessari nuovi test medici che si svolgeranno all’inizio della prossima settimana. Questa situazione genera un’attesa nel club nerazzurro, che considera l’operazione di calciomercato come pressoché conclusa.

La situazione attuale dell'idoneità sportiva

Le visite mediche iniziali, regolarmente effettuate con lo staff dell’Inter, non avevano evidenziato alcuna criticità o problema di salute per il calciatore.

Nonostante ciò, lo stop imposto dal Coni ha fatto slittare l’ultimo e decisivo passaggio burocratico. Il club milanese, pur considerando l’operazione per Khalaili ormai definita in ogni suo dettaglio contrattuale, ribadisce che l’ottenimento dell’idoneità sportiva è una condizione imprescindibile per poter procedere con l’annuncio ufficiale e la conseguente firma del contratto. La cautela è massima in attesa del via libera definitivo.

I prossimi passi e la presentazione stagionale

I nuovi e approfonditi accertamenti medici per Anan Khalaili sono stati programmati per i primi giorni della settimana entrante, con l’obiettivo di risolvere rapidamente la questione dell’idoneità. Nel frattempo, l’Inter si appresta a tenere la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva.

L’evento, che vedrà la partecipazione di figure di spicco come l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’allenatore della Primavera Cristian Chivu, è previsto per lunedì. Tuttavia, a causa della persistente incertezza legata all’idoneità sportiva, questa importante occasione non potrà includere la conferma del trasferimento di Khalaili, mantenendo alta l’attenzione sull’esito dei prossimi test.

Dettagli dell'accordo e la volontà del giocatore

L’Inter ha già raggiunto un’intesa sui termini contrattuali con Anan Khalaili. Il giocatore è pronto a firmare un contratto quinquennale che prevede un ingaggio di circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda l’accordo con il club belga, l’Union Saint-Gilloise, l’operazione di calciomercato si aggira sui 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere incrementata da bonus legati a prestazioni e obiettivi futuri.

L’Inter è determinata a chiudere l’affare in tempi brevi, forte anche della chiara volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Un ulteriore segnale dell’avanzamento della trattativa è l’assenza di Khalaili dalle recenti amichevoli disputate dal club belga, un indicatore significativo della fase avanzata delle negoziazioni per il suo trasferimento.