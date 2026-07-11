Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e parlando di Oumaer Solet, difensore dato in uscita dall'Udinese e accostato a diverse big del calcio italiano, ha detto: "Sul difensore sono uscite tante notizie e prima si è parlato di un interessamento molto forte dell'Inter e ora della Juventus. Tuttavia non mi risulta che i bianconeri siano intenzionati a fare una mossa concreta per lo stopper transalpino, perché a oggi Carnevali ha altre priorità. Ovviamente questo non toglie il fatto che Solet è sul mercato e che l'Udinese, che chiede 30 milioni per cederlo, potrebbe anche accontentarsi di 25.

Quello che voglio dire però che a oggi, ne Inter ne Juventus sono vicine al centrale, occhio eventualmente invece ad altri club che nelle prossime settimane potrebbero inserirsi".

Roma e il tema rinnovi, Moretto: 'Dybala è cosa fatta, Pellegrini e Celik no'

Sul tema rinnovi in casa Roma e nello specifico riguardo quelli di Celik e Pellegrini, Moretto ha poi detto: "Anche in questo caso voglio frenare un po' le voci che stanno uscendo, perché a oggi non vedo annunci ufficiali. Ok, tra le parti è stato trovato un accordo di base verbale ma mancano i passaggi burocratici legati anche al volere della società. Quindi, possiamo dire che le parti hanno trovato la quadra generica ma è giusto raccontare passo dopo passo questo tipo di operazioni.

Perché parliamo di due calciatori con i quali la Roma vuole costruire un futuro più vicino che remoto e se per Dybala non ci sono dubbi, su Celik e Pellegrini qualche piccola remora mi rimane".

Milan, Moretto parla del futuro di Rabiot

Infine il giornalista ha rivelato: "Rabiot ha parlato dal ritiro della Nazionale francese ai microfoni della Rai e quando gli hanno chiesto se avesse già parlato con Amorim, lui ha glissato, rinviando questo discorso a dopo il mondiale. A oggi non ci sono novità sul suo futuro anche se il Milan lo considera un elemento importante. Si ok, c'é stato un interessamento del Napoli ma il club partenopeo prima di poter fare dei passi concreti verso chiunque dovrà cedere almeno un pezzo. In questo contesto va sempre considerato il nome di Anguissa".