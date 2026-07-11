Il mercato continua a intrecciare strategie e imprevisti. La Juventus sarebbe tornata a valutare il profilo di Fikayo Tomori per rinforzare il reparto arretrato, mentre l'Inter è costretta a rallentare l'operazione che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili in nerazzurro dall'Union Saint-Gilloise.

Juventus, Tomori di nuovo nel mirino: il Milan apre alla cessione

La ricerca di un difensore centrale resta una delle priorità della Juventus e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero avrebbe reinserito Fikayo Tomori nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Non si tratterebbe di un interesse nuovo. Il centrale inglese era stato infatti molto vicino al trasferimento a Torino circa un anno e mezzo fa, prima che Sergio Conceicao bloccasse l'operazione, spingendo la dirigenza bianconera a cambiare obiettivo. Adesso lo scenario potrebbe riaprirsi, anche se alla Continassa sarebbe prima necessario sfoltire il reparto con la cessione di almeno uno tra Federico Gatti e Gleison Bremer.

Dal canto suo, il Milan non si opporrebbe all'eventuale partenza del difensore. I rossoneri sarebbero infatti disposti ad ascoltare offerte, fissando una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra che renderebbe Tomori uno dei profili più interessanti sul mercato per rapporto tra costo ed esperienza.

Inter, si ferma l'affare Khalaili: serviranno nuovi accertamenti

In casa Inter, invece, a far discutere è il brusco rallentamento nella trattativa per Anan Khalaili. L'esterno dell'Union Saint-Gilloise sembrava ormai a un passo dal trasferimento in nerazzurro, ma l'iter si sarebbe improvvisamente complicato dopo le visite mediche.

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchioni su X, i controlli effettuati presso le strutture del CONI avrebbero evidenziato problematiche di natura cardiaca. Proprio per questo motivo, allo stato attuale, il calciatore non potrebbe ottenere l'idoneità alla pratica sportiva agonistica in Italia.

La situazione resta comunque in evoluzione. Tra lunedì e martedì, infatti, Khalaili sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi, dai quali dipenderà il futuro dell'operazione. Solo dopo i nuovi esami sarà possibile capire se l'Inter potrà chiudere il dossier oppure se sarà costretta a orientarsi definitivamente verso altri obiettivi di mercato.