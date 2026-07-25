Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. L'annuncio ha generato immediate reazioni nel panorama politico e sportivo, in particolare dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La Russa ha dichiarato di non aver commentato pubblicamente la nomina per rispetto verso le figure di Malagò, Leonardo e Maldini, centrali nella decisione. Tuttavia, ha espresso significative perplessità, definendo la scelta di Pirlo "un'altra scommessa" dopo le esperienze non fortunate con Ventura e Gattuso. Il presidente del Senato ha augurato il meglio, affermando: "Speriamo bene… viva Pirlo, viva Malagò, viva Maldini e soprattutto viva Leonardo", pur sottolineando che si tratta di un'avventura dal futuro ancora da scoprire, piuttosto che di una scelta già consolidata.

La Russa ha inoltre criticato le candidature di Guardiola e Ancelotti, definendole una "presa in giro". A suo avviso, tali mosse sarebbero state strategie volte a escludere nomi come Conte e Mancini, favorendo la nomina di un ex grande campione come Pirlo, sebbene con limitata esperienza da allenatore. Ha concluso il suo intervento auspicando un futuro positivo per la Nazionale, rifiutandosi però di assumere il ruolo di "Cassandra".

Le ragioni della scelta di Andrea Pirlo

La decisione di affidare la guida tecnica della Nazionale ad Andrea Pirlo è giunta dopo il rifiuto di Pep Guardiola. La dirigenza, rappresentata dalla coppia Malagò-Maldini, ha quindi accelerato la trattativa, chiudendo rapidamente l'accordo con l'ex centrocampista.

Pirlo, attualmente legato all'United F.C. di Dubai, dovrà formalizzare la rescissione del contratto prima di poter apporre la firma ufficiale con la Federazione italiana.

L'accordo prevede un contratto di quattro anni, con l'ambizioso obiettivo di guidare gli azzurri fino ai Mondiali del 2030. La scelta di Pirlo è stata fortemente sostenuta da Paolo Maldini, con il supporto del consulente Leonardo. Tra le motivazioni principali, spicca il forte legame tra Maldini e Pirlo, unito alla comprovata capacità dell'ex allenatore di Juventus e Sampdoria di valorizzare i giovani talenti. Alla Sampdoria, Pirlo ha infatti raggiunto i playoff puntando su una rosa composta prevalentemente da under 21, dimostrando una chiara attenzione alla crescita delle nuove generazioni.

Il suo stipendio annuo si attesterà intorno a 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati ai risultati sportivi, come la qualificazione agli Europei e ai Mondiali.

Un nuovo corso per la Nazionale italiana

La nomina di Pirlo segna l'inizio di una nuova fase per la Nazionale italiana, che si affida a un ex campione con una visione innovativa e una filosofia di gioco orientata al rinnovamento. La dirigenza azzurra punta su una transizione generazionale, affidando a Pirlo il compito di costruire una squadra competitiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Resta da verificare se la "scommessa" evidenziata da La Russa si rivelerà vincente, ma la scelta rappresenta indubbiamente un punto di svolta per il calcio italiano.