Momenti di forte tensione hanno scosso l’allenamento mattutino della Lazio a Formello, dove il tecnico Gennaro Gattuso è stato protagonista di un acceso confronto con il centrocampista olandese Kenneth Taylor. L’episodio si è verificato durante una partitella, circa un’ora dopo l’inizio della seduta, lasciando i compagni di squadra increduli e immobili.

Il diverbio ha avuto origine a seguito di un contrasto piuttosto duro che ha visto Taylor finire a terra, visibilmente dolorante. Il giocatore, arrivato a Roma lo scorso gennaio dall’Ajax e considerato una delle poche note liete dell’ultima stagione, ha manifestato il suo disappunto a Gattuso, che in quel frangente stava arbitrando la gara.

L’allenatore ha inizialmente invitato il calciatore a rialzarsi e a proseguire il gioco. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando Taylor, una volta in piedi, ha protestato platealmente per la mancata interruzione dell’azione da parte del tecnico.

Il confronto diretto e l'allontanamento di Taylor

La discussione tra i due è diventata subito molto accesa. Gattuso ha risposto in modo deciso alle lamentele del centrocampista, arrivando a ordinargli di lasciare il campo con un ampio gesto delle mani. A quel punto, Taylor si è tolto la pettorina e si è avviato, a testa bassa, verso gli spogliatoi, sotto gli occhi attoniti dei compagni. L’episodio, la cui scena è stata anche trasmessa sul canale YouTube ufficiale del club, ha ulteriormente evidenziato il clima complicato che si respira in casa Lazio, già segnato da proteste dei tifosi e da un mercato che fatica a decollare.

Un'estate di tensioni per la Lazio

Il confronto tra Gattuso e Taylor si inserisce in un contesto già teso per la squadra biancoceleste. L’estate della Lazio è stata caratterizzata da contestazioni dei tifosi, che hanno scelto di boicottare la campagna abbonamenti, e da un mercato che stenta a decollare. L’episodio di Formello rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà che il gruppo sta attraversando in questa fase di preparazione, aggiungendo un elemento di tensione a una situazione già delicata.

La lite sarebbe scoppiata dopo che Taylor avrebbe risposto in modo negativo a un forte richiamo di Gattuso, che aveva chiesto al giocatore di rialzarsi dopo il contrasto. La reazione del tecnico, che ha interrotto la seduta per affrontare direttamente il centrocampista, ha lasciato il resto della squadra senza parole, sottolineando la delicatezza del momento per l’ambiente biancoceleste e le sfide che attendono il club.