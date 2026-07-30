Kerim Alajbegovic è prossimo a vestire la maglia della Juventus. L'attaccante bosniaco, attualmente al Bayer Leverkusen, è atteso a Torino nelle prossime quarantotto ore per le visite mediche, fase cruciale prima della firma. Le parti hanno raggiunto un'intesa di massima sull'operazione, che si concretizzerà con un esborso di circa trentacinque milioni di euro. Il contratto per il calciatore è già stato definito, e si attende ora solo l'annuncio ufficiale per formalizzare il trasferimento.

Descritto come un giocatore tecnico, rapido e di grande talento, Alajbegovic rappresenta un colpo significativo per la formazione bianconera.

La Juventus mira a rafforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane e di grande prospettiva, superando la concorrenza di altri importanti club europei interessati al talento bosniaco.

Dettagli economici e contrattuali

L'accordo tra Juventus e Bayer Leverkusen si è concretizzato su una cifra complessiva di circa trentacinque milioni di euro. Il contratto che legherà Alajbegovic al club bianconero è stato definito in ogni dettaglio, proiettando il giocatore verso una nuova avventura in Serie A. La trattativa, caratterizzata da un confronto serrato tra le parti, è giunta alle sue battute finali, con l'attesa concentrata sull'esito delle visite mediche e sul conseguente annuncio ufficiale.

Questo trasferimento rappresenta un investimento significativo per la Juventus, che scommette su un giovane talento con ampie prospettive per il futuro. L'attaccante bosniaco arriva in Italia con l'ambizione di ritagliarsi un ruolo da protagonista e di ripagare le elevate aspettative che lo accompagnano.

La concorrenza internazionale e la scelta decisiva

La Juventus non è stata l'unica squadra a presentare un'offerta per Alajbegovic. Anche il Chelsea aveva avanzato una proposta importante, soddisfacendo le richieste economiche del Bayer Leverkusen, che mirava a un pacchetto complessivo di quaranta milioni di euro, inclusi parte fissa e bonus. Tuttavia, la Juventus ha prevalso grazie alla volontà del giocatore, che ha manifestato una chiara preferenza per il trasferimento a Torino, attratto dalla prospettiva di un ruolo da titolare.

La trattativa si è svolta in un contesto di forte interesse internazionale per il giovane bosniaco, reduce da prestazioni convincenti anche a livello internazionale. La sua decisione di optare per la Juventus è stata influenzata dalla possibilità di ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico bianconero, a differenza di quanto offerto dal Chelsea, che lo avrebbe considerato inizialmente come un giocatore di prospettiva. I prossimi giorni saranno decisivi per gli sviluppi finali e l'annuncio ufficiale del trasferimento.