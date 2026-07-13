Proseguono le trattative di calciomercato in Serie A, con diversi club impegnati tra acquisti e cessioni. Il Cagliari è vicino a definire due operazioni. Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo, è atteso oggi in Sardegna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. In arrivo anche Harry Winks, centrocampista inglese reduce dall'esperienza al Leicester. Per il giocatore è stato trovato l'accordo e manca soltanto l'ufficialità. Due innesti che andranno a rinforzare il centrocampo a disposizione di Fabio Pisacane.

Venezia, che colpo: ecco Adams

Si muove anche il Venezia, che ha definito l'acquisto dell'attaccante Che Adams dal Siviglia. Il club veneto punta sull'esperienza del centravanti per aumentare il peso offensivo della squadra in vista del prossimo campionato. Sul fronte cessioni, continua il lavoro del Monza. Dopo l'addio di Hernani, il club brianzolo saluta anche Paulo Azzi e il giovane Capolupo, entrambi destinati a proseguire la carriera in altre società. Le partenze consentiranno alla dirigenza di intervenire nuovamente sul mercato per completare la rosa in vista dell'inizio della stagione.

Calciomercato Lecce: tutto su Ure

Il Lecce ha finalmente mosso i primi passi e ha iniziato a lavorare per arrivare a Robbie Ure, attaccante scozzese classe 2004 in forza agli svedesi dell'IK Sirius.

Il giovane centravanti è uno dei giocatori più seguiti del momento grazie ai numeri fatti registrare in questa stagione: 12 gol e 2 assist nelle prime 12 partite di campionato. La società giallorossa ha già presentato due offerte al Sirius. L'ultima proposta, da circa 4 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, non è bastata a convincere il club svedese, che ha deciso di respingerla. Il Lecce, però, non considera chiusa la trattativa e continua a seguire il giocatore, valutando la possibilità di presentare una nuova offerta nei prossimi giorni.

Le prossime settimane saranno decisive per molte trattative ancora aperte. Diversi club stanno cercando di chiudere gli ultimi accordi prima dell'avvio della preparazione estiva, con l'obiettivo di consegnare agli allenatori squadre il più possibile complete.