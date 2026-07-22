L'Inter ha inaugurato la propria stagione con una vittoria schiacciante nel primo test amichevole della preseason, imponendosi per 16-0 contro l’SV Aasen. La formazione tedesca, che milita nel sesto livello del calcio del Baden-Württemberg, ha ospitato i nerazzurri nel loro ritiro di Donaueschingen, in Germania, per quello che è stato il primo banco di prova dopo i giorni iniziali di preparazione.

I Campioni d’Italia hanno dominato l'incontro, con Pio Esposito protagonista assoluto grazie a una straordinaria cinquina di reti. Il tabellino dei marcatori è stato completato dalla tripletta di Luka Topalovic, dalle doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou, e dai gol di Mattia Mosconi e Federico Dimarco.

L'Inter ha schierato due formazioni diverse tra il primo e il secondo tempo, alternando giocatori affermati a giovani talenti emergenti del proprio vivaio.

Il primo bilancio della preparazione

Il confronto con l’SV Aasen ha offerto allo staff tecnico l'opportunità di valutare la condizione atletica dei giocatori e l'integrazione dei nuovi elementi nel gruppo. La squadra ha realizzato sei reti nella prima frazione di gioco, per poi raddoppiare lo sforzo con dieci gol nella ripresa. Davide Frattesi ha aperto le marcature con una doppietta nei primi undici minuti, seguito dalla tripletta di Topalovic e dal gol di Mosconi prima dell'intervallo. Nella seconda metà della gara, Esposito ha firmato le sue cinque reti, mentre Diouf, Iddrissou e Dimarco hanno ulteriormente arrotondato il risultato finale.

La preparazione dell'Inter proseguirà in Germania. Il prossimo impegno amichevole è fissato per domenica 26 luglio, quando i nerazzurri affronteranno il Karlsruher SC al BBBank Wildpark, anch'esso situato nel Baden-Württemberg.

Le formazioni e i giovani in evidenza

La partita ha visto la formazione nerazzurra alternare due undici titolari distinti. Nel primo tempo sono scesi in campo: Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello; Mosconi, Topalovic. Nella ripresa, spazio a: J. Martinez; Bisseck, Bovio, C. Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Iddrissou. Tra i giovani che si sono messi in luce, oltre a Pio Esposito, spiccano Luka Topalovic, classe 2005, e Jamal Iddrissou, diciottenne esterno offensivo. Questo test ha confermato la profondità della rosa nerazzurra e la presenza di diversi talenti pronti a mettersi in mostra nel corso della stagione.