Franco Lucente, presidente dello Juventus Club “Amici del Pirellone – Gianluca Vialli” e assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, ricordando il campione come un esempio virtuoso e una figura insostituibile per il calcio italiano e internazionale. Le parole di Lucente, pronunciate a nome di tutto il club, hanno voluto sottolineare non solo le eccezionali doti sportive di Baresi, ma anche il suo grande valore umano, che lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni di sportivi e tifosi.

“Un grande campione ma soprattutto un grande uomo. Franco Baresi è stato uno dei difensori più forti di sempre del calcio internazionale, un esempio indelebile di classe, tecnica e lealtà in campo. L’Italia perde una colonna portante della sua storia dello sport”, ha dichiarato Lucente, evidenziando il ruolo centrale che Baresi ha ricoperto nella storia del calcio nazionale e la sua capacità di lasciare un segno profondo ben oltre i confini del campo da gioco.

Un modello di lealtà e tecnica ineguagliabile

Nel suo commosso ricordo, Lucente ha voluto rimarcare come Franco Baresi abbia incarnato valori che oggi appaiono sempre più rari nel panorama calcistico contemporaneo. “Franco Baresi ha dimostrato nell’arco di una lunga e prestigiosa carriera di rappresentare il meglio del calcio italiano: tecnica sopraffina, grinta e qualità da leader indiscusso.

Ma soprattutto ha rappresentato un esempio di lealtà sia in campo che fuori dal campo, doti che gli sono valse il rispetto di tutti i giocatori del mondo e anche delle tifoserie avversarie”, ha affermato Lucente, tracciando un ritratto di un atleta che ha saputo distinguersi per la sua integrità.

Queste virtù, ha aggiunto Lucente, “al giorno d’oggi troppo spesso mancano ad un calcio sempre meno legato alle bandiere e sempre più attaccato al vil denaro”. Una riflessione che sottolinea la percezione di una trasformazione del mondo del calcio, dove figure come Baresi, capaci di unire e ispirare, sono diventate una rarità. La sua figura, ha ribadito Lucente, è stata un simbolo di un calcio che, purtroppo, oggi non esiste più, evidenziando la perdita non solo di un atleta straordinario, ma anche di un esempio di sportività e correttezza.

L'eredità duratura di Franco Baresi nel calcio

Nel messaggio di cordoglio rivolto ai familiari del compianto campione, Franco Lucente ha ribadito con forza il significato della sua eredità: “Nel porgere le mie più sentite condoglianze ai famigliari, a nome di tutto lo Juventus Club, ci tengo a ricordare che Baresi è il simbolo di un calcio che oggi, purtroppo per il movimento sportivo italiano, non esiste più”. Queste parole si inseriscono in un contesto di grande e diffusa commozione nel mondo dello sport, dove la scomparsa di Baresi viene unanimemente percepita come la perdita di una figura che ha saputo trascendere le rivalità tra tifoserie, rappresentando valori condivisi e un modello di comportamento esemplare.

Franco Baresi è stato riconosciuto a livello internazionale come uno dei capitani più rappresentativi della storia del Milan e una vera e propria leggenda del calcio italiano. La sua carriera è stata celebrata per l'esemplarità e per la sua incrollabile dedizione alla maglia, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva e nella storia di questo sport.