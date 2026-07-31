I funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, si terranno martedì 4 agosto alle ore 11 presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La notizia della scomparsa di Baresi ha profondamente colpito il mondo del calcio italiano e internazionale, suscitando vasto cordoglio e affetto per una delle figure più rappresentative della storia sportiva nazionale.

In segno di rispetto e memoria, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana.

Questa decisione omaggia il contributo di Baresi, atleta ed esempio di lealtà e dedizione per generazioni di sportivi.

Il vasto cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi

La scomparsa di Franco Baresi ha generato vasta eco tra tifosi, ex compagni di squadra e avversari. Messaggi di cordoglio sono giunti da figure di spicco del calcio italiano e internazionale. Tra questi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: "Con il decesso di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione". Anche la Serie A, il presidente FIGC Giovanni Malagò, Adriano Galliani, Paolo Maldini, Clarence Seedorf, Javier Zanetti, Dino Zoff, Jamie Carragher e Ruud Gullit hanno espresso dolore per la perdita della leggenda del calcio.

Franco Baresi: un simbolo indelebile per il Milan e l'Italia

Franco Baresi è stato per anni il capitano del Milan, incarnando i valori della squadra e diventando un punto di riferimento per i tifosi e il calcio italiano. La sua carriera, ricca di successi e condotta esemplare, lo ha reso un simbolo di sportività e correttezza. Il minuto di raccoglimento in suo onore è il tributo di un intero Paese a una figura che ha unito con il suo esempio generazioni di appassionati.