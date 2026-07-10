L'attaccante Zito Luvumbo si trasferisce dal Cagliari al Maiorca con la formula del prestito, un'operazione che il club sardo ha ufficializzato in queste ore. Il passaggio del calciatore angolano alla squadra spagnola è stato descritto con la formula "quasi un addio", lasciando intendere che un suo ritorno in Sardegna al termine del periodo di prestito sia estremamente improbabile.

I dettagli dell'operazione di prestito

Il Cagliari ha ceduto Luvumbo al Maiorca con la formula del prestito secco, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulle condizioni economiche dell'accordo o sulla durata precisa del periodo di cessione.

Nonostante la mancanza di specifiche, la scelta di definire il trasferimento come "quasi un addio" suggerisce in maniera chiara che il legame tra il giovane attaccante e il club rossoblù potrebbe essere giunto a una conclusione definitiva. Luvumbo era arrivato a Cagliari nel 2020, dove in diverse stagioni si è distinto per le sue qualità tecniche, la sua velocità e la capacità di incidere in fase offensiva.

Il percorso di Zito Luvumbo e la nuova avventura nella Liga

Zito Luvumbo, attaccante angolano di talento, ha intrapreso la sua carriera professionistica nel calcio africano prima di approdare in Italia, dove ha vestito la maglia del Cagliari. Con il club sardo ha collezionato numerose presenze, sia in Serie A che in Serie B, contribuendo in modo significativo alla promozione della squadra nella massima serie.

Il trasferimento al Maiorca rappresenta per lui la prima esperienza nel prestigioso campionato spagnolo, la Liga. Il Maiorca, squadra che milita nella massima divisione spagnola, punta a rafforzare in maniera mirata il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Luvumbo, con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e raggiungere traguardi ambiziosi.

Questo passaggio di Luvumbo al Maiorca si inserisce in una fase cruciale del mercato calcistico, con il Cagliari impegnato a definire la propria rosa in vista della prossima stagione e il club spagnolo alla ricerca di innesti strategici per affrontare al meglio il campionato. L'operazione potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo nella carriera dell'attaccante angolano, offrendogli nuove opportunità e sfide in un contesto internazionale.