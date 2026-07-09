Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato l'imminente nomina del nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio, prevedendo che la decisione possa concretizzarsi entro la settimana. L'atteso annuncio è giunto durante un incontro con la stampa, nel quale Malagò ha espressamente sottolineato la possibilità di una scelta inaspettata, dichiarando: "In settimana può venir fuori anche una sorpresa". Queste parole hanno immediatamente alimentato l'intensa attesa e le speculazioni attorno alla selezione della nuova guida tecnica azzurra, suggerendo che il profilo scelto potrebbe non essere affatto scontato.

Malagò ha spiegato che il processo di selezione è in una fase avanzata e che la Federazione sta attentamente valutando una pluralità di profili per individuare la figura più adatta a guidare la Nazionale. Il presidente del CONI ha fermamente ribadito la cruciale importanza di questa scelta strategica per il futuro del calcio italiano, assicurando che la decisione finale verrà assunta con la massima attenzione e ponderazione. "La Federazione sta lavorando con grande serietà e attenzione", ha aggiunto Malagò, pur mantenendo uno stretto riserbo sui nomi in lizza.

L'attesa per la nuova guida tecnica azzurra

L'annuncio di Malagò ha suscitato un notevole e diffuso interesse tra gli addetti ai lavori del settore calcistico e tra i numerosi tifosi, tutti in fervente attesa di conoscere il nome del prossimo direttore tecnico.

La suggestiva possibilità di una "sorpresa", evocata direttamente dal presidente del CONI, ha ulteriormente intensificato le speculazioni su possibili candidati che potrebbero non essere ancora emersi pubblicamente. In questo contesto di grande fermento, la Federazione continua a mantenere il massimo riserbo sulle trattative in corso, preferendo non sbilanciarsi con anticipazioni fino alla comunicazione ufficiale della decisione definitiva.

Il ruolo del presidente CONI nel processo di selezione

Giovanni Malagò ha più volte posto l'accento sul fatto che la responsabilità ultima della scelta del nuovo commissario tecnico o direttore tecnico della Nazionale spetta primariamente alla Federazione. Tuttavia, il suo ruolo istituzionale rimane indubbiamente centrale nel garantire la piena trasparenza e la rigorosa serietà dell'intero processo di selezione.

In precedenti dichiarazioni, Malagò aveva già sottolineato con forza la necessità di definire la nomina in tempi brevi, confermando la chiara volontà di concludere rapidamente la questione per permettere alla Nazionale di programmare al meglio le sue prossime attività.