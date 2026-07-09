Il Torino ha ufficializzato un importante colpo di mercato, annunciando l'arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia. Il giovane trequartista, classe 2002, vestirà la maglia granata con la formula del prestito temporaneo, che include un diritto di riscatto fissato intorno ai cinque milioni di euro. Questa operazione segna l'inizio della campagna acquisti estiva per il club piemontese, portando il primo rinforzo per la squadra guidata da Ignazio Abate.

L'annuncio è stato diramato attraverso una nota ufficiale della società, che ha espresso un caloroso benvenuto al nuovo acquisto: “Tutto il Torino accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Un messaggio che sottolinea l'entusiasmo e le aspettative riposte nel talento di Oristanio, destinato a diventare un elemento chiave nella rosa granata.

L'arrivo di Gaetano Oristanio assume un significato particolare, trattandosi del primo rinforzo estivo per la squadra che sarà guidata dal nuovo tecnico Ignazio Abate. Il giocatore è atteso al raduno della squadra, un appuntamento cruciale previsto per la mattinata di venerdì 10 luglio. L'incontro si terrà presso il centro sportivo Filadelfia, luogo simbolo della storia granata, dove Oristanio incontrerà per la prima volta i suoi nuovi compagni e lo staff tecnico.

L'operazione di mercato si è concretizzata dopo un'attenta valutazione, portando il calciatore dal Venezia, società con cui ha disputato la scorsa stagione in Serie B.

Questo passaggio rappresenta un salto di qualità per il giovane trequartista, che avrà l'opportunità di mettersi in mostra nel massimo campionato italiano.

L'arrivo a Torino e le formalità burocratiche

Prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Torino, Gaetano Oristanio è sbarcato all'aeroporto di Torino Caselle. Qui ha ricevuto la sua prima accoglienza ufficiale, incontrando il nuovo team manager granata, Alessandro Gazzi. Un momento significativo che precede le tappe formali necessarie per il perfezionamento del trasferimento e l'inizio della sua avventura in maglia granata.

Le prossime ore saranno dedicate alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale per attestare l'idoneità fisica del giocatore.

Successivamente, Oristanio procederà con la firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club presieduto da Urbano Cairo. La cifra del diritto di riscatto, come già menzionato, si aggira intorno ai cinque milioni di euro, evidenziando l'investimento potenziale del Torino sul giovane talento.

Il raduno al Filadelfia e l'inizio dell'era Abate

Il raduno della squadra al Filadelfia non sarà solo un momento di ritrovo per i giocatori, ma segnerà anche l'inizio ufficiale della preparazione in vista della nuova stagione. La presenza di Oristanio a questo evento è un chiaro segnale dell'importanza che il club attribuisce al suo innesto, considerandolo parte integrante del progetto tecnico fin dalle prime battute e un elemento fondamentale per il futuro.

Questo acquisto rappresenta il primo tassello nella costruzione della rosa sotto la guida di Ignazio Abate, che si appresta a vivere la sua prima esperienza sulla panchina granata. L'entusiasmo generato dall'arrivo di Oristanio è palpabile nell'ambiente del Torino, che vede nel giovane trequartista un elemento di prospettiva e un potenziale valore aggiunto per affrontare le sfide della prossima stagione.

La dirigenza e i tifosi ripongono grandi speranze in Gaetano Oristanio, confidando che il suo talento e la sua energia possano contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi stagionali. L'attesa per vederlo in campo con la maglia granata è già alta, in un clima di rinnovato ottimismo per il futuro del Torino e per l'imminente inizio del campionato.