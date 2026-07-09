Il mercato delle big italiane entra nella fase decisiva e le trattative iniziano a prendere forma. La Juventus continua a lavorare senza sosta per consegnare a Luciano Spalletti un reparto offensivo profondamente rinnovato, mentre l'Inter accelera per chiudere l'arrivo di Anan Khalaili. Anche il Napoli guarda al futuro con un investimento in prospettiva, mentre la Fiorentina piazza uno dei colpi economicamente più rilevanti di questa finestra estiva. A fare il punto sulle principali operazioni è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Juventus, nuova offensiva per Kolo Muani: Spalletti aspetta due attaccanti

La Juventus non intende mollare la pista che porta a Randal Kolo Muani. I contatti con il Paris Saint-Germain proseguono e la dirigenza bianconera sarebbe pronta a presentare una nuova proposta per ridurre la distanza economica che ancora separa le parti. Gianluca Di Marzio ha spiegato: "La Juventus e il PSG continuano i contatti per trovare un'intesa per Kolo Muani. I bianconeri stanno preparando una nuova offerta per il centravanti francese, in modo tale da incontrare le richieste del club. Non solo lui però: la Juventus vuole infatti regalare a Luciano Spalletti due attaccanti in vista della prossima stagione".

Sul fronte Inter cresce l'ottimismo per Anan Khalaili.

Dopo i primi contatti, il club nerazzurro ha deciso di rilanciare con una proposta sensibilmente più alta, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Di Marzio ha infatti rivelato: "L'Inter ha presentato una nuova offerta da 23 milioni più bonus per Khalaili dell'USG. L'esterno classe 2004 si avvicina così ai nerazzurri, che si stanno muovendo in maniera molto decisa su di lui. Lo stesso calciatore sta spingendo molto per il trasferimento a Milano".

Inter vicina a Khalaili, Napoli su Zeballos. Fiorentina, investimento da 40 milioni per Atta

Nel frattempo, secondo il giornalista, il Napoli si è assicurato una posizione privilegiata per Exequiel Zeballos, giovane ala argentina destinata a rappresentare un investimento di prospettiva.

"Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos. L'esterno classe 2002 è finito fuori rosa con il Boca Juniors dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre. Si tratta di un'ala offensiva, e di un investimento soprattutto per il futuro".

Infine, la Fiorentina ha chiuso uno dei colpi più importanti dell'estate assicurandosi Atta dall'Udinese. Di Marzio ha concluso: "La valutazione complessiva dell'operazione è stimata intorno ai 40 milioni, dei quali 25 di spesa iniziale (pari al 70% del cartellino) più una percentuale di rivendita futura del 30% che l'Udinese ha inserito. Il francese, che percepirà 1.3 milioni netti annui di stipendio, è in viaggio verso Firenze con il suo agente e già in giornata sosterrà le visite mediche".