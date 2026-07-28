Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Giovanni Malagò, ha chiarito le recenti decisioni riguardanti la Nazionale italiana di calcio. Al centro del suo intervento, la possibile nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico e la situazione di Paolo Maldini. Malagò ha dichiarato: "Ho deciso io per opportunità", assumendosi la responsabilità delle scelte. Ha aggiunto che la "separazione con Maldini è avvenuta senza polemica", in un clima disteso.

La candidatura di Andrea Pirlo per la guida tecnica della Nazionale è stata discussa ma non confermata, respinta per motivi di opportunità e anche per ragioni politiche.

Paolo Maldini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, in un contesto privo di controversie.

La guida tecnica della Nazionale: contesto e futuro

La situazione della guida tecnica della Nazionale italiana rimane complessa. La candidatura di Pirlo non si è concretizzata, mentre Maldini ha lasciato il suo ruolo. Malagò ha ribadito che le decisioni sono state prese nell'interesse della squadra e del calcio italiano, senza attriti personali, mantenendo rapporti istituzionali corretti.

La Federazione è ora impegnata nella ricerca di una soluzione per la guida tecnica, in un momento di grande attenzione e aspettative.

Il dibattito e le prossime mosse

Le vicende legate alla possibile nomina di Pirlo e alle dimissioni di Maldini hanno generato un ampio dibattito nazionale e internazionale.

La situazione evolve, con la Federazione che valuta attentamente le prossime mosse per il futuro della Nazionale.

Le dichiarazioni di Giovanni Malagò mirano a rasserenare il clima e a garantire che ogni decisione sia presa nell'interesse del calcio italiano, con un approccio istituzionale e costruttivo.