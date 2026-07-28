Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La scelta è stata ufficializzata da Giovanni Malagò al termine del Consiglio Federale, insieme all'arrivo di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia.

La scelta di Mancini

"Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini", ha dichiarato Malagò, confermando la decisione per la panchina azzurra.

Il presidente federale ha spiegato di aver cercato una figura con cui condividere la scelta del commissario tecnico: "Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct, perché laddove non ci fosse stata, il mio ragionamento lasciava il tempo che trovava.

Serviva una persona che diventasse direttore tecnico e presidente del Club Italia".

Questa persona, secondo Malagò, sarà Claudio Ranieri: "Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte è Claudio Ranieri che da pochi minuti ha garantito al sottoscritto il suo impegno e sta arrivando dalla Calabria".

Il caso Pirlo e la separazione con Maldini

Malagò è tornato anche sulla vicenda legata ad Andrea Pirlo e alle conseguenze che hanno portato alla separazione con Paolo Maldini.

"Su Pirlo si era trovato un accordo", poi "l'evoluzione ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È una valutazione di opportunità" e "con Maldini c'è stata una separazione senza polemiche".

Il presidente della Figc ha aggiunto: "Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui era testimonial però per tutta una serie di motivi e opportunità non me la sono sentita. Né io né, sembra, il direttore tecnico sapevamo del contratto russo".

La presentazione ufficiale

Roberto Mancini e Claudio Ranieri saranno presentati domani alle 18. Lo ha annunciato Malagò durante la conferenza stampa successiva al Consiglio Federale.

Il presidente della Figc ha spiegato di non voler fornire dettagli economici sui contratti, ma ha sottolineato: "È positiva la disponibilità economica di Mancini e Ranieri, una volta seduti al tavolo".

Il commento di Abete

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha commentato la scelta di Mancini all'uscita dal Consiglio Federale.

"Mancini è una scelta di un tecnico di qualità, fatta dal presidente e penso in sintonia con il direttore tecnico".

Sulla posizione della Serie A ha aggiunto: "La Serie A è d'accordo? Va chiesto a Simonelli che era da remoto".

Abete ha poi concluso: "L'indicazione è stata chiara, la scelta individuata e comunicata da Malagò. Non c'erano altre opzioni. Parliamo di un tecnico che ha vinto l'Europeo con la nazionale".

Sul ruolo del direttore tecnico ha infine dichiarato: "Chiedete a chi lo scelga, in consiglio non se ne è parlato".