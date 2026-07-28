Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus resta in bilico. Nonostante Spalletti apprezzi le caratteristiche e la duttilità dell'argentino, la sua permanenza è tutt'altra che scontata. Infatti, l'Atletico continua ad essere in forte pressing e sarebbe disposto ad impostare uno scambio inserendo il cartellino di Alexander Sorloth nella trattativa.

Possibile scambio Nico-Sorloth

L'argentino ha offerto ottime prestazioni con la maglia dei Colchoneros nella passata stagione e Simeone lo considera un elemento importante per il suo sistema di gioco. Per questo, l'Atletico starebbe valutando di acquistare il cartellino di Nico a titolo definitivo.

La Juve non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per cedere l'ex Fiorentina e Stoccarda a titolo definitivo.

Stando ad alcuni rumors, gli spagnoli starebbero valutando di inserire il cartellino di Alexander Sorloth come contropartita per sbloccare l'affare. L'attaccante norvegese resta nei radar bianconeri per puntellare il reparto offensivo ed il suo inserimento potrebbe far decollare la trattativa. Da capire se la Vecchia Signora accetterà uno scambio alla pari oppure proverà a monetizzare dalla cessione di Nico, così da poter puntellare la rosa ed essere competitiva su tutti i fronti.

Le idee per la trequarti: da Brahim Diaz ad Alajbegovic

La Juventus lavora anche sul fronte trequarti per regalare a mister Spalletti un calciatore di grande qualità, estro e fantasia.

La dirigenza sta lavorando su più tavoli anche se uno dei calciatori maggiormente monitorati è sicuramente Brahim Diaz, reduce da un grande Mondiale con la maglia del Marocco. L'ex Milan è un elemento importante per la formazione di Josè Mourinho ma il suo futuro potrebbe cambiare a breve. Infatti, i Blancos sono vicinissimi alla chiusura per Diomandè dal Lipsia e ciò togliere spazio al classe 99 che potrebbe decidere di lasciare Madrid per giocare con maggiore continuità. La Juve è alla finestra e potrebbe provare ad imbastire la trattativa sulla base di uin prestito con diritto di riscatto e successiva recompra da parte del Real, formula utilizzata per l'arrivo di Diaz al Milan.

Altro giocatore che piace alla Vecchia Signora è Kerim Alajbegovic, talento della Bosnia e di proprietà del Bayer Leverkusen.

Il classe 2007 ha una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, valutazione che potrebbe aumentare vista la concorrenza di molti club italiani come Roma, Napoli ed Atalanta ma soprattutto del Chelsea che potrebbe sbaragliare le avversarie mettendo sul piatto cifra e ingaggio superiori.

Infine, più abordabile la pista che porta ad Elif Elmas, non riscattato dal Napoli e che il Lipsia valuta attorno ai 15 milioni di euro.