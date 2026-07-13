Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso un convinto apprezzamento per la nomina di Paolo Maldini a nuovo direttore tecnico della Nazionale. Le sue dichiarazioni sono giunte a margine della prima giornata del tabellone principale del WTA 125 di Roma, tenutasi al Circolo Antico Tiro a Volo. Buonfiglio ha rimarcato con forza come la decisione, presa dal presidente Giovanni Malagò, rappresenti a suo avviso la migliore scelta possibile per il futuro del calcio azzurro.

"Migliore scelta, il presidente Malagò, non poteva farla. Maldini è una persona di grandissimo spessore", ha affermato Buonfiglio, sottolineando la profonda stima personale che nutre nei confronti dell'ex campione rossonero.

Il presidente del Coni ha poi aggiunto: "Mi auguro, dopo la Giunta di domani, di avere il tempo di complimentarmi con lui. È una persona che ho sempre stimato". Queste parole confermano il clima di fiducia e le aspettative positive che accompagnano l'ingresso di Maldini in questo nuovo e cruciale ruolo tecnico, considerato da molti una figura di riferimento imprescindibile per il calcio italiano.

Maldini direttore tecnico: prospettive per la Nazionale

L'arrivo di Paolo Maldini alla guida tecnica della Nazionale segna un passaggio di notevole importanza per l'intero movimento calcistico italiano. Il suo profilo, caratterizzato da una lunga e gloriosa carriera da calciatore ai massimi livelli e da significative esperienze dirigenziali, è unanimemente percepito come garanzia di elevata competenza, serietà e visione strategica.

La sua nomina è stata accolta con favore anche da altri autorevoli esponenti del mondo sportivo, i quali riconoscono in Maldini una figura capace di infondere nuovo slancio ed entusiasmo alla squadra azzurra, proiettandola verso nuovi obiettivi.

Buonfiglio ha voluto evidenziare come questa scelta sia il risultato di una valutazione attenta e ponderata da parte delle istituzioni sportive, ribadendo la sua ferma convinzione che Maldini possa effettivamente costituire un punto di riferimento autorevole sia per gli atleti che per i tecnici. L'attesa è ora concentrata sui primi passi ufficiali del nuovo direttore tecnico, che sarà chiamato ad affrontare le complesse sfide di un contesto competitivo in continua e rapida evoluzione, delineando le strategie future per il successo della squadra.

Le dichiarazioni di Malagò e il percorso verso la nomina

Nei giorni immediatamente precedenti alla nomina ufficiale, il presidente della Figc, Giovanni Malagò, aveva già lasciato intendere che la decisione sul nuovo direttore tecnico avrebbe potuto riservare sviluppi inattesi. "Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere una sorpresa", aveva dichiarato Malagò, pur riconoscendo che il nome di Paolo Maldini fosse tra i candidati più quotati, ma senza escludere altre piste. Malagò aveva inoltre anticipato che, una volta definito il ruolo chiave del direttore tecnico, sarebbe stato significativamente più agevole procedere con le altre scelte e definizioni tecniche necessarie per la Nazionale.

Il contesto della nomina di Paolo Maldini si inserisce, pertanto, in una fase di profondo rinnovamento e riorganizzazione per la Nazionale, con l'obiettivo primario di rilanciare il progetto tecnico complessivo e di restituire un rinnovato entusiasmo all'intero ambiente azzurro. Le parole di Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò, in tal senso, testimoniano la fiducia e le grandi aspettative riposte nella nuova direzione intrapresa, segnando un momento cruciale per il futuro del calcio italiano.